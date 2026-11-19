Crédit Agricole planea trasladar varias unidades, incluida Indosuez WM, a un edificio renovado en Alfonso XI, 6; la reubicación corporativa coincide temporalmente con salidas de banqueros senior, aunque las causas del movimiento laboral son distintas y responden a oportunidades individuales y de mercado.

Cómo encaja la mudanza de Crédit Agricole en Madrid con la fuga de banqueros de Indosuez

Patrick Ramsey es responsable de EFG Private Bank para Europa Continental y Oriente Medio y supervisará a Tejerizo y Fernández en Luxemburgo. Ramsey también llegó anteriormente desde Indosuez, lo que facilita la integración de banqueros con experiencia en esa entidad.

Quién es Patrick Ramsey y qué papel tiene en la integración de Tejerizo y Fernández en EFG

Lo ocurrido: Indosuez pierde tres gestores senior que atendían clientes españoles, reduciendo su plantilla senior en esas plazas. Posible: la salida puede dificultar la retención de clientes y acelerar fichajes competidores si no se reponen con rapidez.

Qué consecuencias ha tenido la marcha de estos tres banqueros para Indosuez en España y Luxemburgo (lo ocurrido y lo posible)

Ambos banqueros se incorporan a EFG Luxemburgo para reforzar la oficina dirigida al mercado español, con Tejerizo como director ejecutivo y Fernández como director, aprovechando su experiencia previa en gestión patrimonial en Indosuez. La llegada encaja en la estrategia de EFG para crecer en clientes españoles en la plaza luxemburguesa.

¿Qué motivó a Carlos Tejerizo y Gonzalo Fernández a fichar por EFG en Luxemburgo?

Pinacho deja Indosuez para asumir el puesto de técnico especialista en agentes en Andbank España, un rol centrado en el desarrollo de la red comercial y agentes financieros. El cambio se produce tras una trayectoria larga en Indosuez y responde a oportunidades de carrera en banca privada en España.

¿Por qué Gabriela Pinacho ha dejado Indosuez Wealth Management tras 15 años y se ha incorporado a Andbank España?

Cr dit Agricole planea adems trasladar sus filiales en Espaa a una nueva sede en la calle Alfonso XI tras poner en venta su edificio de Castellana 1.

Carlos Tejerizo y Gonzalo Fernndez se incorporan a la plaza de EFG International en Luxemburgo para reforzar su oferta al mercado espaol.

Gabriela Pinacho deja la entidad tras 15 aos para incorporarse a Andbank Espaa como t cnica especialista en agentes.

Indosuez Wealth Management (Cr dit Agricole) sufre la salida de tres banqueros privados espaoles en varias de sus sedes europeas.

Crédit Agricole vive una pequeña estampida de banqueros privados españoles en su negocio de gestión de altos patrimonios y grandes fortunas, Indosuez Wealth Management. Y lo hace en varias de sus demarcaciones europeas.

Hasta tres banqueros ibéricos han abandonado las filas de Indosuez en los últimos días: una ha recalado en Andbank España, y otros dos se han marchado a EFG International.

Gabriela Pinacho ha dejado Indosuez después de 15 años, donde era responsable de la Red Externa en España, y ha fichado por Andbank como técnico especialista en agentes.

Por su parte, EFG -banco suizo que hasta 2022 fue accionista relevante de A&G Banco con el 40,5%- ha incorporado a Carlos Tejerizo y Gonzalo Fernández en la plaza financiera de Luxemburgo.

Tejerizo era el responsable de Wealth Management para los clientes españoles en Luxemburgo en Indosuez desde hace ocho años. Se une a EFG como director ejecutivo en la misma plaza.

Antes trabajó para distintas entidades como Santander PB International, Banco Madrid, UBS, Banco Sabadell o Banif (hoy Santander), en ciudades como Madrid, Zúrich o Miami.

Por su parte, Fernández llega a EFG como director y tras casi seis años como gestor patrimonial sénior en Indosuez. Previamente, trabajó para Deutsche Bank y Banco Sabadell.

Tejerizo y Fernández rendirán cuentas ante Patrick Ramsey, responsable de EFG Private Bank para Europa Continental y Oriente Medio, quien precisamente también llegó hace más de seis años desde Indosuez Wealth Management.

"Su llegada supone un hito importante en el camino de crecimiento de EFG Luxemburgo en la ejecución de nuestra estrategia para reforzar nuestra oferta al mercado español", según Pascal Julliard, responsable de Banca Privada y consejero delegado adjunto de EFG.

Sobre sus nuevos fichajes, asevera que se trata de "dos banqueros experimentados cuya experiencia, espíritu emprendedor y demostrada excelencia comercial ya están marcando la diferencia, con sus primeros clientes incorporados con éxito en EFG".

Indosuez WM administraba 233.000 millones de euros a cierre del ejercicio 2025. En España, su CEO desde hace nueve años es Antonio Losada, ex de Deutsche Bank.

Mudanza

Como publicó Expansión, Crédit Agricole, grupo matriz de Indosuez, va a mudarse con varias de sus líneas de negocio (CA CIB, Amundi o la propia Indosuez WM) a un edificio renovado de Merlin Properties junto a la Puerta de Alcalá y detrás del Palacio de Cibeles, en Alfonso XI, 6, donde antes estaba situado el Instituto de Estudios Bursátiles (IEB).

Para ello, abandonará su histórica sede del paseo de la Castellana, 1, que está en proceso de venta por unos 100 millones de euros. Sus otras unidades están en otras localizaciones: Caceis se ubica en La Finca (Pozuelo) y Sofinco en Hortaleza (Madrid).