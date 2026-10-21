GVC Gaesco ficha en Allianz a su nuevo director de Desarrollo de Negocio

GVC Gaesco suma más de 50 años de trayectoria, gestiona más de 5.400 millones de euros en patrimonio y supera los 34.000 clientes.

En su última etapa profesional de seis años, el directivo se desempeñó como responsable de Desarrollo de Negocio Wealth y Red AFAs en Allianz.

López Lomeña cuenta con más de 20 años de experiencia en gestión patrimonial y banca privada en entidades como Allianz, AXA, Mapfre y Citi.

GVC Gaesco ha fichado a Francisco López Lomeña como nuevo director de Desarrollo de Negocio para reforzar sus capacidades comerciales.

GVC Gaesco ha incorporado a Francisco López Lomeña como nuevo director de Desarrollo de Negocio, reforzando así las capacidades comerciales y de desarrollo de su actividad en el ámbito de los servicios financieros.

López Lomeña cuenta con una trayectoria de más de 20 años en el sector financiero, donde ha desarrollado su carrera profesional en el ámbito de la gestión patrimonial, la banca privada y la gestión de activos en firmas como Allianz, AXA, Mapfre y Citi.

A lo largo de su trayectoria, ha participado en la creación y consolidación de redes de agentes financieros, la negociación de acuerdos institucionales y la relación con gestoras externas para la incorporación de nuevos productos.

En su última etapa, durante los últimos seis años ha sido responsable de Desarrollo de Negocio Wealth y Red AFAs en Allianz desde Barcelona.

GVC Gaesco es un grupo independiente de servicios financieros con más de 50 años de trayectoria. Bajo la presidencia de Maria Àngels Vallvé i Ribera, el grupo tiene un patrimonio superior a 5.400 millones de euros gestionados y administrados y supera los 34.000 clientes.