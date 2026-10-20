Mutua premia el ahorro conservador con rentabilidades de hasta el 4%

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LO ESENCIAL Las claves Mutua Madrileña y Mutuactivos amplían su oferta de ahorro conservador con tres productos adaptados a distintos horizontes y perfiles de riesgo. Lanzan Mutuafondo 2029 II, FI, un fondo de renta fija con vencimiento en 2029 y una rentabilidad TAE estimada del 3,6%, contratables desde diez euros. El Plan Ahorro Plus Fidelidad ofrece un seguro de vida-ahorro que garantiza un interés bruto del 2,90% durante el primer año a partir de 5.000 euros. Mutua eleva la rentabilidad de su seguro de rentas vitalicias hasta un 4,05% bruto anual, permitiendo obtener ingresos mensuales de por vida con ventajas fiscales.

La subida de los precios y los tipos de interés ha cambiado el panorama para los ahorradores más prudentes. La renta fija vuelve a ofrecer oportunidades que durante los últimos años fueron difíciles de encontrar y han ganado terreno las alternativas que buscan rentabilidad con un riesgo contenido.

En este escenario, Mutua Madrileña y Mutuactivos han ampliado en las últimas semanas su oferta de ahorro conservador.

Las novedades cubren tres necesidades distintas: invertir en renta fija con un horizonte temporal definido, mantener el capital y la rentabilidad garantizados o transformar parte del patrimonio acumulado en una renta para toda la vida.

Renta fija

Una de las últimas incorporaciones es Mutuafondo 2029 II, FI, un fondo de Mutuactivos que busca aprovechar las oportunidades surgidas tras la subida de los tipos. Su cartera combinará crédito corporativo y deuda pública, con especial atención inicialmente a las emisiones de alta calidad crediticia.

En el momento de su lanzamiento, la rentabilidad TAE estimada es del 3,6%, aunque no está garantizada.

Tiene un perfil de riesgo de 2 sobre 7 y está planteado para inversores que puedan mantener el dinero durante algo más de tres años, hasta su vencimiento en diciembre de 2029. Se puede invertir desde diez euros.

Para Emilio Ortiz, director de Inversiones de Mutuactivos, los actuales niveles de tipos permiten aspirar a rentabilidades atractivas sin necesidad de asumir un riesgo de crédito elevado. Es una situación distinta a la de años anteriores y que ha devuelto protagonismo a la renta fija entre los ahorradores conservadores.

Garantía

Para los perfiles que dan prioridad a preservar el capital, Mutua Madrileña ha lanzado también la novena edición de Plan Ahorro Plus Fidelidad.

El seguro de vida-ahorro garantiza durante el primer año una rentabilidad bruta del 2,90%, que se queda en el 2,40% una vez descontados los gastos. A partir del segundo año, el interés garantizado se determina trimestralmente.

El producto tiene un nivel de riesgo de 1 sobre 6. Puede contratarse desde 5.000 euros y permite realizar aportaciones adicionales a partir de 750 euros. Además del capital a vencimiento, incluye una cobertura por fallecimiento.

Es, de las tres alternativas, la más orientada a quienes buscan previsibilidad para una parte de sus ahorros y prefieren saber de antemano qué condiciones tendrán, al menos durante el primer año.

Renta mensual

La tercera opción parte de una necesidad diferente: utilizar el ahorro acumulado para obtener ingresos periódicos. Mutua Madrileña ha elevado recientemente la rentabilidad de su seguro de rentas vitalicias, con el que el cliente puede cobrar una renta mensual de por vida.

El tipo de interés se fija en el momento de contratar y queda garantizado.

La rentabilidad bruta anual alcanza el 4,05% para clientes de hasta 68 años, según los tipos anunciados por la entidad. Baja al 3,80% para ahorradores de hasta 75 años y al 3,64% para los de hasta 82 años.

En este caso, la inversión mínima es de 100.000 euros. Este producto presenta un nivel de riesgo de 2 sobre 6.

A las condiciones financieras se suma el tratamiento fiscal de las rentas vitalicias: la parte de la renta que queda exenta de tributación aumenta con la edad que tenga el asegurado al contratar. Para los mayores de 70 años, el porcentaje exento puede llegar al 92%.

Las tres opciones responden, en definitiva, a momentos y objetivos diferentes. Mutuafondo 2029 II busca aprovechar el renovado atractivo de la renta fija; Plan Ahorro Plus Fidelidad pone el acento en la seguridad del capital; y el seguro de rentas vitalicias está pensado para quienes quieren convertir parte de su patrimonio en unos ingresos estables durante el resto de su vida. La diferencia está en qué necesita cada ahorrador de su dinero y durante cuánto tiempo puede mantenerlo invertido.