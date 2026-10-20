Actyus (Andbank), Adequita y Nethits lanzan un fondo de 20 millones para crear centros de datos en España y Portugal

El lanzamiento coincide con la incertidumbre en el sector por el proyecto de real decreto del Gobierno que regula las condiciones energéticas de estas instalaciones.

Actyus asumirá la gestión del vehículo y Andbank se encargará de su comercialización entre grandes fortunas e inversores institucionales.

El objetivo es desarrollar infraestructuras digitales regionales y perimetrales (edge) para acercar la capacidad de computación en España y Portugal.

España es terreno fértil para los centros de datos. Actyus, la gestora de capital privado de Andbank España, ultima el lanzamiento junto a Adequita Capital y Nethits Telecom Group de un fondo de capital riesgo con unos 20 millones de euros de capacidad para invertir en pequeños centros de datos en la península ibérica, lo que incluye a Portugal.

El vehículo Adequita Centros de Datos Edge Iberia FCRE, aún pendiente de luz verde por parte de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), está enfocado en la creación y desarrollo de centros de datos edge en España y, en menor medida, en el país luso.

El objetivo de este proyecto es desarrollar una infraestructura digital regional, próxima y sostenible que acerque capacidad de computación crítica a empresas y Administraciones de Iberia, necesaria para la evolución de la inteligencia artificial, según describen sus promotores.

Los centros de datos edge o perimetrales son instalaciones pequeñas ubicadas cerca de los usuarios finales o de las fuentes de generación de datos, diseñadas para procesar la información de forma local y con una latencia mínima.

Dicho de otra forma, funcionan como satélites de los grandes centros de datos centralizados, situándose en el extremo de la red. Y reducen el tiempo que tardan los datos en viajar de ida y vuelta, logrando respuestas casi en tiempo real, generalmente por debajo de los 20 milisegundos.

Operativamente, Actyus será la gestora y Andbank el distribuidor, ya que el banco privado comercializará el fondo entre sus altos patrimonios, grandes fortunas e inversores institucionales.

Por su parte, Adequita Capital es el socio financiero fundador y promotor de NxN Datacenters. Se encargará de la promoción financiera, estructuración de inversiones, captación de capital (en colaboración con Andbank) y de las relaciones con inversores institucionales.

Mientras que Nethits Telecom Group, fundada en 2006, cuenta con 20 años de experiencia en ingeniería e integración de infraestructuras de telecomunicaciones, redes de fibra óptica y soluciones IT para grandes clientes corporativos, habiendo ampliado su actividad al desarrollo de centros de datos a través de NxN Datacenters.

El fondo de Andbank con sus socios llega en un clima de conflicto desde el pasado verano en España. La última gran polémica es el real decreto del Gobierno para regular los centros de datos, anunciado el 27 de agosto y aún en tramitación, que exige condiciones energéticas y de eficiencia consideradas por el sector como demasiado restrictivas y potencialmente inviables.

Críticas de Spain DC y CNMC

La norma afectaría a instalaciones con más de 1 MW de potencia y obligaría a cubrir el 80% del consumo con energía renovable de nueva generación, acreditada hora a hora, además de imponer un elevado estándar de eficiencia energética.

Los promotores consideran que esto encarece o bloquea proyectos, especialmente los ya en marcha, y advierten de una posible deslocalización hacia Portugal o Francia. Spain DC, la patronal de los centros de datos dirigida por Begoña Villacís, calcula que podría poner en riesgo entre el 80% y el 90% de los proyectos previstos hasta 2030, asociados a unos 67.000 millones de euros de inversión.

Incluso, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha pedido flexibilizar el requisito del 80% renovable, por ejemplo, aplicándolo únicamente en las horas en las que no haya excedente de energía renovable en la red o estableciendo una senda progresiva hasta 2030.