El fondo de transición energética de Alantra entra en Linkener con una ronda de 7,5 millones de euros

La startup gestiona actualmente 1,7 TWh anuales y da servicio a más de 2.000 clientes con 10.000 puntos de suministro.

Linkener destinará los fondos a desarrollar modelos propios de inteligencia artificial para la optimización energética y a la adquisición e integración de otras compañías del sector.

La operación cuenta con la continuidad de GoHub Ventures en el accionariado de la empresa especializada en gestión energética para empresas.

Klima, el fondo de transición energética de Alantra, lidera una ronda de financiación de 7,5 millones de euros en la startup valenciana Linkener.

El fondo de transición energética de Alantra, Klima, ha liderado una ronda de financiación de 7,5 millones de euros para entrar en la startup valenciana Linkener, dedicada a la gestión energética para empresas.

La startup da servicio a más de 2.000 clientes, desde autónomos hasta grandes empresas, con 10.000 puntos de suministro y 1,7 TWh gestionados anualmente, un consumo equivalente al de una ciudad de 400.000 habitantes.

A pesar del protagonismo del Klima Energy Transition Fund en esta ronda, la inyección también da continuidad a GoHub Ventures en el accionariado de Linkener.

La irrupción de Klima supone un espaldarazo al modelo de negocio de la compañía levantina. El fondo de capital riesgo y venture capital de Alantra en colaboración con Enagás se enfoca en tecnología energética y descarbonización y, tras levantar 210 millones de euros, hace operaciones en Europa (80%) y Norteamérica (20%).

El Fondo Europeo de Inversiones (FEI), Axis ICO y Canada Pension Plan Investment (CPPI) fueron algunos de los institucionales que le comprometieron capital junto a Enagás.

Así, Linkener se une a otras participadas en la cartera de Klima como son Swtch, Echandia, Dexter o Maxwell+Spark.

Linkener digitaliza y optimiza la gestión energética de las empresas con una plataforma que combina medición del consumo, análisis de datos e inteligencia artificial. La compañía destinará la inversión a desarrollar modelos propios de IA para la gestión energética y su aplicación en la validación de facturas, consumos, contratos y detección de ahorros.

Asimismo, la adquisición e integración de empresas será un eje central de su crecimiento, con el objetivo de construir una plataforma que reúna tecnologías y servicios complementarios para la gestión energética.

"Esta ronda nos permitirá acelerar la transformación de un sector muy fragmentado, en el que la gestión energética sigue anclada en prácticas de hace 40 años. Queremos que las empresas dispongan de datos fiables y tecnología para entender cuánto gastan en energía, anticipar sus costes y tomar mejores decisiones", señala José Ignacio Ruiz, CEO de Linkener.

Por su parte, este verano Alantra ha puesto en marcha la segunda añada de su vehículo de inversión Klima, con el que la gestora pretende captar 370 millones de euros, aunque el tamaño máximo previsto asciende a 500 millones.