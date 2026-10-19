La Audiencia Nacional obliga a la CNMV a remitir el expediente sobre Beka Values a su exCEO

El exCEO ha iniciado gestiones con plataformas financieras como Inversis Banco para reconstruir los volúmenes agregados de activos de Beka Values.

Blázquez busca aclarar las actuaciones del supervisor ante sus denuncias de 'whistleblowing' y las contradicciones detectadas en las resoluciones del organismo.

El tribunal actúa tras la negativa de la CNMV a restituir a Blázquez en su cargo, a pesar de existir una sentencia firme que anuló su cese.

La Audiencia Nacional admitió a trámite el recurso del exCEO de Beka Values, José Luis Blázquez, y dio 20 días a la CNMV para remitir el expediente del caso.

El caso del exCEO de Beka Values, José Luis Blázquez, contra la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) se ha convertido en un auténtico partido de tenis. La Audiencia Nacional ha admitido a trámite el recurso de Blázquez y su sociedad personal, Acqua Asesora Patrimonial SL, contra una resolución de la CNMV de 26 de junio de 2026.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo Sección 3 de la Audiencia Nacional da 20 días a la CNMV para remitir el expediente sobre Beka Values tras la sentencia firme que anuló el cese de su consejero delegado.

Todo ello después de que la CNMV negara a Blázquez su restitución y reconocimiento como CEO de la antigua Beka Values pese a que la Audiencia Provincial de Madrid le obliga.

El antiguo consejero delegado solicita esclarecer qué actuaciones realizó el supervisor ante las denuncias formuladas desde enero de 2022 bajo su procedimiento interno P16 de whistleblowing, qué documentos existen y cómo fundamentó sus decisiones.

Blázquez ha iniciado también gestiones con entidades custodias y plataformas financieras para reconstruir los volúmenes agregados de activos de Beka Values. Entre las solicitudes pendientes de respuesta, según manifiesta, figura una dirigida a Inversis Banco quien, después de tres meses y haberle requerido la nota registral de su nombramiento como consejero delegado, aún no habría respondido, tal y como ha podido saber este periódico.

La controversia comprende el cese posteriormente anulado, las decisiones sobre la sustitución del consejero delegado, las cuentas y el negocio de la agencia, así como las diferencias que Blázquez aprecia entre las resoluciones de la CNMV de 2022-2023 y junio de 2026.

Contra este decreto cabe recurso de reposición en el plazo de cinco días, contados desde el día siguiente al de su notificación.