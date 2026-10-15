Mediolanum busca una solución para vender activos públicos y privados bajo un mismo producto en España

La gestora proyecta aumentar sus fondos en España hasta los 12.650 millones de euros para finales de década.

MIFL contempla también el lanzamiento de ETF de gestión activa para complementar su oferta actual de fondos distribuidos.

La solución prevé ofrecer una liquidez mensual y servir como base para el asesoramiento financiero de sus 'family bankers'.

Mediolanum International Funds (MIFL) busca resolver un problema hasta ahora no resuelto en Europa, y tampoco en España. Proveer a los clientes del banco de activos públicos y privados de renta fija y renta variable bajo un único producto financiero. Y quieren que España sirva de conejillo de Indias.

En una entrevista con el CEO de MIFL en Dublín, Furio Pietribiasi, el directivo avanzó que el brazo de inversión de Banco Mediolanum está estudiando una solución global para sus clientes en España que aglutine de una sola vez los cuatro activos mencionados: acciones, bonos (públicos y de empresas), capital riesgo y crédito privado.

"Sería una solución que aportaría más visión del mercado a los clientes", cree el directivo italiano. Dotada de "una liquidez sencilla, seguramente mensual", y tampoco distribuible la citada solución en un formato evergreen, los tipos de fondos privados abiertos sin fecha de liquidación predefinida que ahora están de moda.

No obstante, Pietribiasi no deslizó más detalles al no tener cerrado aún los parámetros finales del vehículo ni sus tiempos de lanzamiento.

En Italia, mercado de origen del grupo, la aproximación de MIFL ha sido algo distinta con los mercados alternativos, base de la reflexión que está haciendo la gestora para ampliar sus horizontes. Allí, algunos segmentos altos de clientes ya pueden invertir en fondos de capital y crédito privado evergreen desde comienzos de 2026, "pero el asesor financiero les recomienda siempre que deben estar invertidos, al menos, diez años".

Porque el asesor financiero o family banker continúa siendo el puntal del modelo Mediolanum. "Quien dé como valor añadido la asignación de activos, está muerto. El valor añadido hoy es el asesoramiento financiero", confía Pietribiasi. De ahí que una única solución global para activos tradicionales y alternativos se antoje como la piedra filosofal sobre la que pivotar el asesoramiento a los clientes.

Mediolanum International Funds gestiona 83.000 millones de euros para sus clientes en Italia, España y Alemania. En los últimos años, está acelerando el paso para compensar su tradicional negocio de fondos de fondos de gestoras internacionales con más fondos directos con sello Mediolanum.

Cerró 2025 con 6.860 millones de euros en fondos gestionados in house, mandatos de gestión y asesoramiento a terceros. Su previsión para 2026 es alcanzar los 8.350 millones en esta línea de actividad y, de cara a 2030, el volumen debería rondar los 18.690 millones de euros. Casi el triple en un lustro.

En lo que respecta a España, en estos momentos la firma distribuye aquí 8.670 millones de euros entre fondos de fondos, fondos propios, mandatos de gestión y asesoramiento, con previsión de llegar a los 12.650 millones para finales de década.

ETF activos y la cuenta europea

Otro proyecto en el que trabaja MIFL son los fondos cotizados (ETF, en inglés) de gestión activa, un nicho que buena parte de las gestoras internacionales ya operan. "Estamos mirando seriamente el lanzar ETF activos, no para sustituir a los fondos activos, sino para complementar lo que ya se distribuye en Banco Mediolanum", reconoce Pietribiasi.

Como demuestran los estudios promovidos por la gestora transalpina con sede en Irlanda, "la idea de que un ETF indexado o pasivo tendrá un comportamiento mejor porque es barato es una simplificación muy peligrosa", dado que "no siempre es así".

El directivo también valoró la nueva cuenta de inversión Financia Europa que, partiendo de la propuesta inicial de la Comisión Europea, ha aprobado el Gobierno español con matices propios en los decretos de vivienda que han de ser convalidados en la Diputación Permanente estos días.

"Estos productos no deberían estar hechos para el éxito de Europa, sino para el éxito del inversor gracias al interés compuesto a largo plazo. Habría que dotarles de libertad y diversificación de activos, es decir, de un proceso más democrático de inversión a nivel global como ha hecho Irlanda. Y, por supuesto, elevar de cinco a diez años como mínimo el periodo de permanencia", cuestiona el CEO de MIFL.