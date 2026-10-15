iCapital volverá a buscar un socio minoritario a partir de 2028 que le ayude a llegar hasta los 8.000 millones para 2030

Su estrategia incluye la aceleración del negocio en Latinoamérica a través de su Latam Desk en Madrid y la incorporación de inteligencia artificial.

A partir de 2028, buscará la entrada de un socio minoritario que impulse su crecimiento y solvencia sin integrar la compañía.

La firma fija un nuevo objetivo a largo plazo de alcanzar los 8.000 millones de euros en patrimonio asesorado para el año 2030.

iCapital celebra su 20º aniversario alcanzando los 4.300 millones de euros en activos asesorados y prevé llegar a 4.700 millones al finalizar 2026.

La firma de asesoramiento patrimonial iCapital, una de las mayores independientes de España, llega a su 20 aniversario con 4.300 millones de euros en activos asesorados.

Cerró 2025 con 3.970 millones y, a punto de cumplir su actual plan estratégico Next 5, prácticamente ha cumplido los objetivos del mismo, dado que sus socios prevén finalizar 2026 con 4.700 millones, lo que supondría un crecimiento del 89,3% respecto al inicio de la hoja de ruta marcada en 2021.

A largo plazo, desde iCapital ya se plantean nuevos retos, como alcanzar los 8.000 millones de euros en 2030, lo que supondría casi doblar el volumen actual.

"Queremos pasar de un periodo de consolidación a un periodo de aceleración", ha aseverado Óscar Juesas, uno de los socios de la boutique financiera durante el acto con prensa con motivo del aniversario.

El equipo de iCapital lo componen 80 personas, tras haberse incorporado 44 profesionales en los últimos cuatro años. Y su cliente medio dispone de un patrimonio de 25 millones de euros.

Su nuevo plan estratégico combina expansión en España y Latinoamérica, formación financiera e incorporación de inteligencia artificial a los procesos de trabajo.

Uno de sus hitos fue abrir en 2023 el Latam Desk, un hub de asesoramiento centralizado en Madrid para grandes fortunas latinoamericanas. Esta línea de negocio ya representa una décima parte del volumen y la perspectiva de Miguel Ángel García Brito, otro de los socios de iCapital, es que siga ganando terreno hasta un nivel de activos "notable, pero no mayoritario".

"Somos una firma española", ha subrayado Juesas. Aunque saben que el potencial de crecimiento entre los clientes latinos es alto, de ahí que posicionen a Madrid como un centro financiero tan competente (o más) como podría ser Miami, Ginebra o Zúrich.

Ya tienen presencia en Ecuador, Perú, Argentina y Uruguay, y están en fase inicial en México y Colombia.

Operación de venta

Para apuntalar ese ambicioso objetivo de crecimiento, iCapital avanza que, pasado el 2028, retomará el proceso de búsqueda de un socio minoritario que en 2022 no pudo culminar con éxito. "Queremos encontrar a un socio minoritario que nos dé fuerza y solvencia. Que nos acompañe, pero que no nos integre", según Pablo Martínez, otro de los socios fundadores.

Primero quieren implementar la introducción de la IA, la apertura de nuevas oficinas en España o redoblar la captación de asesores latinoamericanos que traigan clientes locales y se muden a Madrid. "No tenemos urgencia para una operación corporativa, podemos decidir los tiempos", ha recalcado Juesas.