Bestinver se guarda "pólvora seca y fondo de armario" para la volatilidad que prevé tras las 'midterm' de EEUU

En renta fija, apuestan por bonos de Alemania e Italia y descartan la deuda francesa debido a su incapacidad para reducir el déficit público.

Bestinver reduce su peso en la banca española del 29% al 24% mientras construye una posición creciente en el sector de la construcción internacional.

La gestora ve mayor potencial en la bolsa al crecer los beneficios más rápido que las cotizaciones, incorporando a Digi en la cartera ibérica y saliendo de Expedia.

Bestinver acumula liquidez para hacer frente a la volatilidad prevista tras las elecciones de medio mandato en Estados Unidos y otros factores geopolíticos.

El próximo martes 3 de noviembre tendrán lugar en Estados Unidos las elecciones de medio mandato (midterm), en las que hay altas posibilidades de que los republicanos de Donald Trump pierdan el Congreso frente a los demócratas.

Ante la incertidumbre de que esto ocurra finalmente, y con la previsión de volatilidad que podría desatarse si el presidente americano pierde la mayoría parlamentaria, gestoras de activos como Bestinver están guardando "pólvora seca y fondo de armario" por si acaso.

Sobre todo, para recolocar su cartera en una u otra dirección en función del resultado. Un dudoso contexto geopolítico por resolver que se complica más si cabe con la guerra enquistada de Rusia en Ucrania, con el conflicto en Irán y el bloqueo del estrecho de Ormuz, o con las próximas elecciones generales en España del 29N y las presidenciales francesas de 2027.

En la presentación de su carta trimestral a inversores, Tomás Pintó, director de Renta Variable Internacional en Bestinver, ha asegurado que "no vamos a renunciar a la diversificación en nuestros fondos", precisamente para mitigar toda esta incertidumbre. "Es fácil ser pesimista con el entorno, pero también ser optimista con nuestra cartera", ha señalado, no obstante, con tono optimista.

Bestinver ve mayor potencial en la bolsa pese al entorno complejo: los beneficios crecen más rápido que las cotizaciones.

"Vamos a tener pólvora seca y fondo de armario para aprovechar el escenario". A grandes rasgos, Expedia ha salido de su cartera internacional, mientras que Digi ha entrado en la ibérica.

La filial de Acciona también ha reforzado pesos en DSV, Amrize, Barratt Redrow y Persimmon, BMW, META, Barclays, TSMC y Meliá, en tanto que ha disminuido exposición a Brenntag, LLoyds, Rolls-Royce, Airbus y Pandora.

Tal y como ha dejado entrever durante la presentación Ricardo Seixas, director de Renta Variable Ibérica, Bestinver ha reducido del 29% al 24% su inversión en banca española, "aunque seguimos viendo que los vientos están de cola" para los bancos.

E, internacionalmente, están construyendo una posición creciente en el sector de la construcción. "Si bajan los tipos porque la inflación de energía se calma o hay una gran crisis económica, la construcción y la venta de casas volverán a tirar", ha estimado Mark Giacopazzi, director de Inversiones de Bestinver, aunque no ha desvelado hasta qué niveles máximos llevarán al sector en cartera. Con todo, sí han dejado claro que no será mayoritario.

A nivel macro, Giacopazzi ve una señal de alarma en los bonos: "La subida de las TIRes de los bonos a nivel global es un mensaje a los gobiernos para que vuelvan a la senda de la disciplina fiscal".

En el nicho de la renta fija, Eduardo Roque, director de este campo en Bestinver, está yéndose hacia los bonos públicos de Italia o Alemania, o hacia los bonos corporativos de compañías como Digi, cuya emisión de referencia paga en torno a un 5,5%. Y es que "la renta fija vuelve a pagar por esperar".

Con todo, "no vamos a tener deuda francesa, porque Francia es incapaz de bajar el déficit público. Cada vez que quiere recortar el gasto, le hacen una huelga y movilizaciones que lo bloquea. Hemos cogido duración a través de Alemania. O de Italia, que presenta mayor oportunidad ahora que Francia. Y estamos con la escopeta cargada para coger duración también a través de crédito", como con el citado ejemplo de la teleco rumana.