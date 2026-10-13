ID Finance cierra una ronda de financiación de 545 millones liderada por inversores internacionales

La fintech registró ingresos de 243 millones de euros en 2025, ejercicio en el que logró casi duplicar sus beneficios.

Los fondos se destinarán a impulsar la app financiera Plazo y su nueva solución de pago a plazos Turrón, además de ampliar su cartera crediticia.

En la operación han participado fondos como Spice Expeditions, WashU, Kingsway Capital y la gestora global i80 Group.

ID Finance cierra una ronda de financiación de 545 millones de euros que combina deuda y capital, liderada por inversores internacionales.

ID Finance, dueña de las financieras Plazo y MoneyMan, ha cerrado una ronda de financiación liderada por un grupo de inversores internacionales de 545 millones de euros que combina deuda y capital, según ha indicado en un comunicado este martes.

En la operación han participado los inversores Spice Expeditions, WashU y Kingsway Capital, así como la gestora global i80 Group, que aporta financiación de deuda con garantía de activos.

La empresa ha señalado que esta operación se sitúa "entre las de mayor envergadura cerradas por una fintech española en los últimos años" y se produce dos años después de la ronda de financiación de deuda de 150 millones de dólares (134 millones de euros) aportada por i80 Group a comienzos del 2024.

Los recursos se destinarán a seguir impulsando el crecimiento de su app financiera Plazo, pieza central de la estrategia del grupo a largo plazo, y Turrón, la nueva solución BNPL para compras online y en tienda física integrada en Plazo. Los fondos contribuirán a incrementar su cartera crediticia, reforzar su plataforma tecnológica, ampliar su catálogo de servicios y acelerar el desarrollo de nuevas soluciones para los clientes.

En 2025, registró unos ingresos de 243 millones y casi duplicó su beneficio. Desde la fundación de la compañía en 2025, ésta se ha financiado con casi 1.000 millones de euros entre deuda y capital.

El cofundador de ID Finance, Alexander Dunaev, ha declarado que "esta inversión representa un claro voto de confianza en Plazo y en el modelo que han construido para modernizar la financiación al consumo en España".