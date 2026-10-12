La CNMV niega a Blázquez su restitución como CEO de la antigua Beka Values pese a que la Audiencia Provincial le obliga

El exCEO ha llevado el caso a la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional para esclarecer las actuaciones del supervisor y de Beka.

La CNMV descarta abrir negociaciones directas con Blázquez y mantiene recurrida la orden de Transparencia que le obligaba a entregarle el expediente de cierre.

El organismo supervisor defiende que el cese de Blázquez no fue la causa determinante para la revocación de la autorización de la agencia de valores.

La CNMV rechaza restituir a José Luis Blázquez como CEO de la antigua Beka Values al haber sido dada de baja la entidad y revocada su licencia.

El conflicto entre Beka, el exconsejero delegado de la antigua Beka Values, José Luis Blázquez (que fue ordenado reponer por la Audiencia Provincial de Madrid como CEO y consejero tras su cese en 2021 aunque la licencia de la agencia de valores fue revocada en 2022), y la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) sigue vivo.

En un documento de la Secretaría del Consejo de la CNMV al que ha tenido acceso este periódico, el organismo supervisor de los mercados financieros afirma que no puede ejecutar la restitución en sus registros porque Beka Values ya había perdido su autorización y había sido dada de baja.

Aunque la Audiencia Provincial declaró nulo el acuerdo que provocó su cese y ordenó reponerlo como consejero y CEO, la CNMV esgrime que el cese no fue la razón determinante de la revocación de la licencia.

Atribuye ésta a causas relacionadas con la disolución, la gestión prudente y el incumplimiento sobrevenido de requisitos. La CNMV considera firme la revocación, pues el recurso de la sociedad patrimonial de Blázquez, Acqua Asesora Patrimonial, fue declarado caducado y archivado.

En otro orden, la CNMV también recuerda, en línea con lo adelantado por EL ESPAÑOL-Invertia, que ha recurrido judicialmente la resolución del CTBG que le ordena entregar el expediente de Beka Values a Blázquez. También ha solicitado la suspensión cautelar de su ejecución y sostiene que no tiene que cumplirla hasta que el tribunal resuelva esa medida.

Sobre la petición de Blázquez de una investigación de sus procedimientos internos en relación al caso por parte de la CNMV, ésta dice que sus servicios ya analizaron las comunicaciones sobre posibles infracciones y realizaron actuaciones supervisoras, pero que no detectaron conductas que justificaran sanciones.

El supervisor invoca el deber legal de secreto para no revelar información sobre esas actuaciones ni sobre la integración de negocios de Beka en CIMD Intermoney, dado que Blázquez había solicitado extrapolar la investigación al traspaso de algunos negocios de Beka al Grupo CIMD.

Incluso, Blázquez formuló a la CNMV la posibilidad de celebrar una reunión al efecto de iniciar una actividad negociadora directa, previa a la formulación de posibles acciones legales cuyo ejercicio dice reservarse el banquero. A este respecto, la CNMV rechaza abrir la negociación directa solicitada.

La CNMV entiende que la Ley Orgánica 1/2025 excluye estos mecanismos cuando una de las partes pertenece al sector público, como considera que ocurre con el propio supervisor.

Audiencia Nacional

"Exijo que se cumpla la sentencia que anuló mi cese y conocer, con documentos, qué hizo la CNMV ante mis denuncias de posibles ilícitos en Beka Values, incluida una dirección de hecho que, según denuncié, el grupo Beka no habría comunicado al supervisor. También solicité investigar la actuación de determinados altos cargos de la CNMV", señala Blázquez a preguntas de este medio.

Y añade: "Transparencia estimó mi reclamación de acceso y tramita otras dos. La CNMV ha recurrido aquella resolución. No doy por probadas responsabilidades: reclamo respuestas concretas y documentación que permita contrastar las actuaciones que afirma haber realizado y esclarecer tanto la gestión de Beka como la actuación del propio supervisor". El equipo jurídico que lleva el caso por parte de Blázquez está capitaneado por César Adeva.

La cuestión salta ahora a la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional a petición de Blázquez y su sociedad mediante un recurso para que determine el alcance efectivo de la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid.