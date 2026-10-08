N26 lanza un fondo monetario flexible con Fidelity para mover el ahorro 'dormido' en la cuenta

N26 presenta el fondo como una alternativa líquida y de riesgo limitado para rentabilizar el ahorro mantenido en cuentas sin remuneración.

El Fidelity Institutional Liquidity Fund invierte en renta fija europea de muy corto plazo y administra más de 8.600 millones de euros en activos.

El producto ofrece actualmente una rentabilidad objetivo de hasta el 2,57% TAE, aunque no está garantizada y puede variar con los tipos del BCE y el mercado.

N26 lanza en España un fondo monetario flexible gestionado por Fidelity International, disponible desde una inversión mínima de un euro.

El banco online N26 mejora su escaparate de productos de inversión con un fondo monetario de Fidelity que, en estos momentos, ofrece una rentabilidad objetivo de hasta un 2,57% TAE. Si bien al tratarse de un fondo monetario, el rendimiento puede variar según las condiciones del mercado y las tasas oficiales del Banco Central Europeo (BCE) y no está garantizado.

Como otros productos de N26, está disponible desde un euro. Se trata de un fondo monetario diseñado "para clientes que buscan oportunidades de rentabilidad potencial adicional con un riesgo limitado, combinado con un acceso sencillo y flexible", explican desde la entidad.

El fondo monetario flexible de N26 es un producto de inversión en un fondo monetario gestionado por Fidelity International, denominado Fidelity Institutional Liquidity Fund - The Euro Fund Class K Flex Distributing Shares y que administra más de 8.600 millones de euros en activos. Su cartera incluye renta fija europea de muy corto plazo.

"Los hogares españoles mantienen cerca de un billón de euros en cuentas de ahorro que prácticamente no generan ningún rendimiento, incluso con una inflación constante que hace que el valor real del dinero se erosione año tras año. Los fondos monetarios se han consolidado como una excelente alternativa a las cuentas remuneradas", considera Antón Díez Tubet, director general de N26 para España y Portugal.

Y explica: "Su mayor ventaja es que históricamente replican de forma casi inmediata los tipos de interés del BCE, lo que permite obtener rendimientos atractivos y variables sin depender de las ofertas comerciales de los bancos, manteniendo siempre una alta liquidez y un riesgo moderado".