Abante y Urbanitae lanzan un fondo de 50M para financiar proyectos inmobiliarios

Abante gestionará el fondo y decidirá las inversiones, mientras Urbanitae aportará la originación y el análisis de las operaciones.

La inversión mínima será de 100.000 euros y el fondo tendrá una duración de seis años, prorrogable a siete.

El vehículo invertirá en préstamos para proyectos y activos inmobiliarios, con opción de coinvertir en operaciones de la plataforma Urbanitae.

Abante y Urbanitae lanzan el fondo Real Estate Debt Strategies FIL, con un tamaño objetivo de 50 millones de euros.

Abante y Urbanitae se han asociado para lanzar un fondo de inversión libre centrado en inmobiliario con un tamaño objetivo de 50 millones de euros. Entre ambas entidades han puesto en marcha el fondo Real Estate Debt Strategies FIL.

El vehículo invertirá en una cartera diversificada de préstamos vinculados a proyectos y activos inmobiliarios identificados y analizados por sociedades especializadas del Grupo Urbanitae.

También podrá coinvertir en operaciones publicadas en la plataforma, en las mismas condiciones que sus inversores. La inversión mínima será de 100.000 euros y el fondo tendrá un horizonte de seis años, prorrogable a siete.

Abante asumirá la gestión y las decisiones de inversión del fondo, mientras que Urbanitae aportará su capacidad de originación y análisis de operaciones.

El fondo permite a través de las operaciones originadas por Urbanitae acompañar a los promotores y financiar operaciones en el mercado inmobiliario, dando al mismo tiempo acceso a los inversores, en un vehículo regulado, a una clase de activo "diversificado y de creciente interés", explican desde Abante.

Urbanitae inició su actividad en deuda en 2020 y, desde entonces, ha financiado más de 380 millones de euros en 150 proyectos. De ese volumen, ya se han devuelto más de 160 millones correspondientes a 51 operaciones liquidadas, sin pérdidas de principal.

La TIR media obtenida por los inversores en esos proyectos se sitúa en el 12,2%, frente al 11% estimado inicialmente.

Caber recordar que, a principios de año, Urbanitae entró en la Champions de los inversores institucionales con su propia gestora de fondos inmobiliarios, Urbanitae Asset Management. Un lanzamiento que también le abría la puerta de los proyectos de deuda a la firma fundada y capitaneada por Diego Bestard.