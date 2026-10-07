La socimi de Bestinver compra una residencia de estudiantes en Cádiz con 131 habitaciones que abrirá en 2027

La operación supone el décimo activo de Smart Living Properties, que ya reúne residencias de estudiantes, flex living y senior living.

La residencia finalizará sus obras en el segundo trimestre de 2027 y operará bajo Lemonade, la marca de alojamientos para estudiantes de Bestinver.

El inmueble, adquirido a White Investing RE, tendrá 131 habitaciones en 4.000 metros cuadrados y contará con gimnasio, cantina, salas de estudio y piscina en la azotea.

Smart Living Properties, la socimi de Bestinver, compra una residencia de estudiantes en construcción en el centro histórico de Cádiz.

La socimi de Bestinver, Smart Living Properties, ha comprado una residencia de estudiantes en construcción ubicada en el centro histórico de Cádiz.

El activo, adquirido a la firma valenciana White Investing RE, tal y como ha podido averiguar este periódico con fuentes del mercado, cuenta con unos 4.000 metros cuadrados que albergarán 131 habitaciones y zonas comunes como sala de estar, lavandería, gimnasio, cantina, salas de estudio y una piscina en la azotea.

La finalización de las obras está prevista durante el segundo trimestre de 2027 y se explotará bajo la marca Lemonade, el vertical inmobiliario de Bestinver para residencias de estudiantes.

Los otros dos verticales son Evoca, para el segmento senior living, y Suio, en flex living.

La nueva residencia de estudiantes de Bestinver se ubica en el centro histórico de Cádiz, una localización estratégica gracias a su atractivo cultural e histórico y a su fácil accesibilidad y proximidad a los principales servicios y centros académicos de la ciudad.

10 activos inmobiliarios

Estará a pocos minutos de la Catedral de Cádiz, el barrio del Pópulo, la plaza de San Juan de Dios, el mercado central, la playa de la Caleta, el Gran Teatro Falla, la Torre Tavira o la propia Universidad de Cádiz.

Esta residencia es el décimo activo que adquiere Smart Living Properties para su cartera. Ya cuenta con cinco residencias de estudiantes (Santiago de Compostela, Murcia, Valencia, Valladolid y Cádiz) con 1.400 habitaciones en total; tres flex living en Madrid con 232 unidades, y dos senior living en Alicante con 445 unidades habitacionales.

La filial de Acciona está inmersa en un plan de expansión. Bestinver, que administra cerca de 8.350 millones de euros de más de 50.000 inversores, acaba de lanzar su segundo fondo de fondos de capital riesgo con BlackRock, con capacidad para 30 millones de euros frente a los 200 millones que tuvo el primero, y ultima la apertura en la calle José Ortega y Gasset, 21, de su nueva sede comercial y de atención al inversor en Madrid.

En cambio, tras no despertar el suficiente interés entre los inversores españoles, la gestora ha decidido fusionar su fondo de acciones latinoamericanas (Bestinver Latam), que tenía 6,5 millones de euros en activos, con el Bestinver Megatendencias, que atesora 52,5 millones, para así crear un fondo más grande de casi 60 millones de patrimonio.