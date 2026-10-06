El Gobierno salva 'in extremis' la cuenta y el seguro Financia Europa gracias al decreto en la Diputación Permanente

La CAIFE Reinversión permitirá invertir hasta 800.000 euros procedentes de vender viviendas vacías a Administraciones para vivienda social, con exenciones en las plusvalías según el precio de venta.

La CAIFE tendrá un límite de 150.000 euros y bonificará las ganancias mantenidas cinco años: los primeros 10.000 euros estarán exentos y el resto tributará al 80%.

El SIALP Financia Europa permitirá aportar hasta 10.000 euros: sus rendimientos quedarán exentos en IRPF tras cinco años y deberá destinar al menos el 30% a renta variable.

El Gobierno incorpora al decreto de vivienda las cuentas CAIFE, CAIFE Reinversión y el SIALP Financia Europa, productos con ventajas fiscales para canalizar ahorro hacia empresas europeas.

El Gobierno de Pedro Sánchez salva in extremis el gran proyecto europeo para llevar el ahorro improductivo de las familias europeas en depósitos o cuentas sin apenas remuneración hacia la inversión productiva en compañías del Viejo Continente.

En el Real Decreto-ley de vivienda bautizado como 'Maricarmen' (el primero de ellos, el grande), que el Consejo de Ministros ha aprobado este martes y que mañana se llevará al BOE para que la Diputación Permanente del Congreso de los Diputados lo apruebe en los próximos 30 días, el Ejecutivo ha vuelto a incluir las figuras de la Cuenta de Ahorro e Inversión Financia Europa (CAIFE), la CAIFE Reinversión y el Seguro Individual de Ahorro a Largo Plazo (SIALP) Financia Europa.

Es previsible que la Diputación Permanente lo apruebe a la mayor brevedad posible una vez el PNV ha confirmado que respaldará el decreto de vivienda -aunque tumbará el segundo de los decretos, el de los alquileres indefinidos- y habida cuenta de que Junts no está presente en el citado órgano.

Como avanzó EL ESPAÑOL-Invertia, se trata de tres productos financieros con ventajas fiscales para que los españoles inviertan en empresas europeas a través de acciones o fondos de inversión, tanto tradicionales como cotizados (ETF, por sus siglas en inglés).

Su inclusión de última hora en el decreto de vivienda salvará los muebles con la Comisión Europea pese al adelanto de las elecciones generales para el próximo 29 de noviembre. La iniciativa se enmarca en la Unión de Ahorros e Inversiones (SIU, en inglés) que promueve Bruselas.

En el SIALP Financia Europa, con un tope de 10.000 euros y un mínimo de cinco años de permanencia, los rendimientos positivos del seguro quedarán exentos en el IRPF. Elimina la obligación de garantizar al menos el 85% del capital aportado, y podrá invertir en acciones europeas, fondos y renta fija pública o privada europea, con la condición de invertir un mínimo de un 30% en renta variable.

Hasta que la CNMV cree el registro de fondos elegibles, podrá invertir en acciones y renta fija.

Por su parte, la CAIFE tendrá un límite de aportaciones de 150.000 euros, el efectivo ocioso no podrá superar los 1.500 euros durante más de tres meses, podrá invertir en acciones europeas y fondos clásicos y ETF con foco en Europa, y si la inversión se mantiene cinco años o más, los primeros 10.000 euros de ganancia quedarán exentos al 100% y los restantes sólo tributarán al 80%.

La cuenta la ofrecerán bancos y empresas de servicios de inversión. Podrá incluir acciones de empresas del Espacio Económico Europeo y fondos que inviertan al menos el 70% de su cartera en Europa y la mitad en renta variable.

Venta de viviendas

Según fuentes del Ministerio de Economía, los ahorradores podrán contratarla una vez aprobada la orden de Hacienda sobre obligaciones de información tributaria. Hasta que la CNMV cree el registro de fondos elegibles, en un plazo máximo de cuatro meses, la cuenta podrá incluir únicamente acciones.

La modalidad de esta última para reinvertir en compañías europeas lo sacado por la venta de viviendas vacías a las Administraciones Públicas, comunidades autónomas o ayuntamientos que promuevan vivienda social o asequible, es la CAIFE Reinversión.

En su caso, el límite de aportaciones asciende a 800.000 euros, y las ganancias tras cinco años de inversión mantenida tributarán con la exención del 20%, pero no incluye la exención del 100% sobre los primeros 10.000 euros de la modalidad general.

La exención en las plusvalías de venta de la vivienda en cuestión será automática y total para las viviendas vendidas por 200.000 euros o menos. A partir de ese importe, se reducirá de forma progresiva hasta desaparecer en los 800.000 euros.

Por ejemplo, una vivienda vendida por 300.000 euros, tendría exenta automáticamente el 83,33% de la plusvalía. Si la vivienda pertenece a varios propietarios, los porcentajes se aplicarían a la ganancia de cada uno.