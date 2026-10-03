Los fuertes reembolsos en el monetario estrella de CaixaBank lastran el crecimiento de los fondos

Pese al retroceso, los fondos españoles mantienen entradas netas superiores a 10.650 millones en el año, menos de la mitad que a la misma altura de 2025.

Los fondos españoles cerraron septiembre con reembolsos netos de 1.711 millones de euros, según el avance de Inverco.

Por tercera vez en el año, los fondos de inversión españoles han terminado un mes con reembolsos netos, poniendo en duda el crecimiento sostenido en captaciones que acumulan desde finales de 2020, tras los peores momentos de la pandemia de Covid-19.

La incertidumbre por la guerra de Irán provocó que en marzo los fondos sucumbieran con salidas netas de dinero de 751 millones de euros. Por aquel entonces, se acabó una racha triunfal de 64 meses. En julio, estos productos volvieron a sufrir la huida de 475 millones. Aunque la culpable fue otra.

La fusión transfronteriza del Mutuafondo a Luxemburgo dejó a la industria con números rojos ese mes, puesto que Mutuactivos movió de golpe 2.500 millones al Gran Ducado para impulsar su negocio internacional.

Ahora los focos apuntan hacia CaixaBank Asset Management. Los fondos nacionales han cerrado septiembre con 1.711 millones de euros en reembolsos netos, conforme al avance de Inverco. La razón está en los fondos monetarios, unos productos ultraconservadores que suelen tener letras del Tesoro de varios países europeos y que los inversores usan a modo de hucha.

Los fondos monetarios arrastran reembolsos netos de 2.925 millones de euros en lo que llevamos de año, de los cuales 1.684 millones se concentran en septiembre.

El mayor fondo hucha de España es, a todas luces, el CaixaBank Monetario Rendimiento, con un volumen bajo gestión de casi 17.200 millones de euros a cierre del noveno mes. Pero sus abultadas salidas están pasando factura al sector.

En los tres primeros trimestres, el fondo estrella de CaixaBank AM ha dicho adiós a 3.681 millones, con salidas netas de 1.784 millones en septiembre. El dato del brazo de inversión del banco catalán explica por sí solo el tropiezo del conjunto de las gestoras.

Otros monetarios tocados

"Los reembolsos en fondos monetarios que se han observado en la industria en el mes de septiembre también han tenido reflejo en CaixaBank Asset Management. En nuestro caso, se deben principalmente a movimientos de clientes hacia otras soluciones financieras del grupo", sostienen desde la gestora de CaixaBank.

Pero el repliegue de los fondos monetarios no es exclusivo de CaixaBank AM. Al fondo BBVA Rentabilidad Ahorro Corto Plazo se le han escapado 2.498 millones en los nueve primeros meses, y al Kutxabank Tránsito otros 1.792 millones, con datos de VDOS.

Con todo, las entradas netas de dinero acumuladas por los fondos españoles en el conjunto del ejercicio aún superan los 10.650 millones de euros. Si bien las captaciones son menos de la mitad que las que por este mismo mes en 2025 tenían las gestoras, cuando cosechaban 24.915 millones.

El año está siendo más incierto y volátil. El cierre del estrecho de Ormuz, la subida del precio del petróleo, una inflación que se enquista en niveles altos y las subidas de tipos del BCE y la Fed tienen a los inversores en vilo.