El equipo de inversiones de SafeBrok se pasa a Shappire Capital, pero seguirá como su asesor externo

La reorganización busca operar desde una estructura independiente y regulada por la CNMV para el asesoramiento financiero.

La división estará liderada por Eva Benítez, quien ha trabajado en el sector financiero y la banca privada durante años.

El equipo de inversiones de SafeBrok se traslada a Sapphire Capital EAF, aunque seguirá como asesor externo de SafeBrok.

El equipo de Inversiones de la boutique financiera SafeBrok abandona la firma para recalar en la empresa de asesoramiento financiero Sapphire Capital.

La división, que ahora pasará a formar parte de Sapphire Capital EAF, seguirá liderada por Eva Benítez. La directora de Inversiones ha estado ligada a SafeBrok los últimos siete años, como directora de Operaciones e Inversiones y, desde hace año y medio, como directora general.

Anteriormente había trabajado para entidades como RKS AM, Trendrock Capital Management, Abanca, Banco Popular, Banif o Corporación Argentaria, donde dirigió su primera oficina online. En buena parte de su carrera, ha sido directora de banca privada.

Junto a ella, se mueven más profesionales en dirección a Sapphire: dos de ellos en plantilla, y el resto en formato agente, según ha podido saber EL ESPAÑOL-Invertia de fuentes conocedoras.

La mudanza del equipo responde a una reorganización de la actividad de inversiones, que pasa a desarrollarse desde una estructura independiente y plenamente regulada a ojos de la CNMV para el ejercicio del asesoramiento financiero. La división de Inversiones de Sapphire mantendrá su vinculación con SafeBrok como consejeros externos, y el grupo Safe será un cliente más de entre los que trabajan con la EAF.

Sapphire se fundó en 2018 y hoy asesora a casi 40 vehículos de inversión, entre los que se encuentra el Cinvest Multigestión Aura Global Asset Allocation, el fondo bajo la supervisión de Benítez y que se aloja en Creand AM (Gesalcalá).

El fondo Aura es un mixto flexible con 25 millones de euros en activos bajo gestión que este año cae un 2,8%, pero que el ejercicio pasado se revalorizó un 12,3%.

SafeBrok, que antes se llamó Iban Wallet y Neofinders, no está regulada bajo el supervisor financiero y opera con productos desregulados, como titulizaciones de hipotecas mexicanas. Su presidente y consejero delegado es Daniel Suero.