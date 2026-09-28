CaixaBank AM recurre a Morgan Stanley para invertir en renta fija con Advisory GPS

El servicio Advisory GPS cuenta con unos 7.100 clientes y gestiona más de 1.500 millones de euros, reforzándose tras la reciente reestructuración de la banca privada de CaixaBank.

El segundo fondo, Advisory GPS Flexible Bond, invierte en bonos públicos y privados internacionales, con una duración media de cero a ocho años y sin asesor externo.

Uno de los fondos, el Advisory GPS Euro 1-3 Duration Bond, está asesorado por Morgan Stanley y se centra en bonos europeos con una duración media de uno a tres años.

CaixaBank Asset Management vuelve a reforzar su gama de fondos de Advisory GPS, el servicio de asesoramiento para altos patrimonios de CaixaBank Wealth Management que se implementa con fondos de inversión, ETF y valores.

Aprovechando la reciente subida de tipos, la gestora de CaixaBank ha lanzado dos fondos de renta fija en el marco de este servicio, de los cuales uno de ellos está asesorado por Morgan Stanley Investment Management.

El brazo de inversión de CaixaBank ha recurrido a la firma americana para el Advisory GPS Euro 1-3 Duration Bond, un fondo de bonos europeos tanto públicos como privados y con una duración media de la cartera de entre uno y tres años.

Su comisión de gestión es de sólo el 0,11%, tal y como se desprende de su folleto en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

El otro fondo es el Advisory GPS Flexible Bond, pero en este caso no dispone de asesor externo. El vehículo albergará bonos públicos y privados internacionales, desarrollados y emergentes, y la duración media de su cartera será más amplia, de entre cero y ocho años. Su tarifa de gestión es del 0,35%.

El servicio Advisory GPS, lanzado en 2024 para clientes de CaixaBank WM con contrato de asesoramiento, cuenta con alrededor de 7.100 clientes activos y más de 1.500 millones de euros de patrimonio gestionado, según los últimos datos disponibles a cierre de junio.

A comienzos de verano, CaixaBank AM reforzó este servicio con dos fondos de bolsa -uno de acciones europeas y otro de acciones americanas- asesorados por Goldman Sachs, BlackRock, Capital Group y Putnam Investmens (afiliada de Franklin Templeton).

Este reforzamiento de Advisory GPS se produce un par de meses después de que la banca privada del grupo catalán haya cambiado de responsable, al anunciarse el relevo de Belén Martín tras dos años al frente por Juan Llamas, un histórico de la casa.

En tanto que la gestora ha pasado a depender de Jordi Mondéjar, director de Negocio de CaixaBank.