Bestinver lanza su segundo fondo de fondos de activos privados con BlackRock para una capacidad de 30 millones

El fondo tiene una duración prevista de diez años, ampliable hasta trece, y una inversión mínima de 100.000 euros, reducida a 10.000 euros para clientes con asesoramiento financiero en mercados privados.

La cartera prevé una distribución del 30% en coinversión directa, 25% en secundarios, 25% en crecimiento, 10% en impacto y 10% en primarios.

El fondo, Bestinver Private Equity Selection, FCR, invertirá en una selección global de fondos gestionados por BlackRock y combinará estrategias de coinversión directa, secundarios, crecimiento, impacto y primarios.

Bestinver lanza su segundo fondo de fondos de capital riesgo junto a BlackRock, con una capacidad objetivo de 30 millones de euros.

Bestinver ha lanzado el Bestinver Private Equity Selection, FCR, su segundo fondo de fondos de capital riesgo, que invertirá en una selección de fondos gestionados por BlackRock.

Con un tamaño objetivo de 30 millones de euros, el nuevo vehículo da continuidad a la alianza estratégica entre ambas firmas y refuerza la oferta de Bestinver en inversiones alternativas.

El vehículo combinará estrategias de coinversión directa, secundarios, crecimiento, impacto y primarios, con un horizonte de inversión a largo plazo y una exposición a mercados privados globales.

La distribución orientativa de la cartera contempla un 30% en fondos de coinversión directa, un 25% en secundarios, un 25% en estrategias de crecimiento, un 10% en impacto y un 10% en primarios.

Su duración prevista es de diez años desde la fecha de registro del fondo en la CNMV, con tres posibles prórrogas de un año, hasta los 13 años. Y su inversión mínima son 100.000 euros, salvo que los clientes accedan a través del servicio de asesoramiento financiero en mercados privados que Bestinver ha lanzado este año, para lo que el mínimo se rebaja a 10.000 euros.

El nuevo fondo da continuidad a la alianza estratégica por cinco años establecida por Bestinver y BlackRock en julio de 2023 para acercar soluciones de inversión en private equity a los inversores de España, Portugal y Andorra. La primera añada tuvo una capacidad de 200 millones de euros y su TIR neta anual aspiracional era superior al 10%, rentabilidad que pretende repetir en su segunda versión.

Con este segundo vehículo, Bestinver amplía esta línea de inversión dentro de una oferta de activos alternativos que también incluye infraestructuras e inmobiliario.