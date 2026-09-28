Alejandro Entrecanales y su socio Arnaud Laigre llevan su fondo de bolsa a Luxemburgo

El fondo de Estela gestiona más de 140 millones de euros y ha crecido un 9,5% este año tras un 12,3% en 2023.

Luxemburgo es elegido por su estabilidad jurídica, baja fiscalidad y el pasaporte europeo para fondos de inversión.

Alejandro Entrecanales y Arnaud Laigre llevan su fondo Estela Global Equities a Luxemburgo para captar más clientes internacionales.

Alejandro Entrecanales y su socio en Estela Capital, Arnaud Laigre de Grainville, aceleran su plan de negocio y llevan su fondo de bolsa Estela Global Equities a Luxemburgo para ensanchar el caladero de clientes donde pescar.

Luxemburgo es la principal plaza financiera europea donde las gestoras registran sus fondos para llegar a los grandes clientes institucionales y los inversores internacionales. Las entidades valoran su estabilidad jurídica, su baja fiscalidad y el pasaporte europeo que les otorgan a los fondos de inversión.

Santander AM es la entidad española que más dinero mueve allí, y Mutuactivos la última que ha movido posiciones hacia la plaza centroeuropea.

Cálculos recientes estiman que las gestoras españolas centralizan unos 30.000 millones de euros desde Luxemburgo.

El fondo de Estela, que invierte en acciones globales y ya gestiona más de 140 millones de euros, sube este año un 9,5% tras haberse revalorizado un 12,3% el pasado ejercicio.

En su salto al Gran Ducado, Estela ha utilizado a Andbank Asset Management Luxembourg como gestora paraguas, aunque el nuevo fondo Estela Capital FCP -del que cuelga el Estela Global Equities- tiene delegadas las inversiones a la agencia de valores de Entrecanales y Laigre en España. Es el mismo esquema que aplica en España.

Por su parte, es UBS Europe Luxembourg Branch quien actúa como depositario y agente de pagos del vehículo.

Hoja de ruta

A comienzos de 2025, el equipo de la firma aventuraba que su intención era llegar hasta los 200 millones en 2026. En ese momento, el fondo contaba con 105 millones de euros, por lo que en año y medio ha crecido en 35 millones.

El equipo también cuenta con Javier Orduna como director de Análisis e Ignacio Olave como director de Relación con Inversores.

Todos ellos tienen en común el haber pasado por Azvalor en algún momento de su trayectoria, donde coincidieron, bien por su departamento de análisis, bien por su área comercial.

La estrategia de Estela es de renta variable global e identifica compañías de calidad, con fuertes barreras de entrada y ventajas competitivas en las que invierten con un enfoque contrario u oportunista.

Principales ideas

A cierre de julio, sus principales posiciones eran Ollie’s Bargain Outlet Holdings, la mayor cadena minorista de artículos en liquidación y excedentes de inventario en Estados Unidos; Rentokil Initial, compañía multinacional británica líder global en la prestación de servicios esenciales para empresas, especializada principalmente en el control de plagas y servicios de higiene ambiental; o Nitori Holdings, la mayor cadena de muebles y decoración del hogar en Japón.

Otra posición importante es la firma italiana de moda y lujo Prada, si bien en cartera también incluyen nombres como Diageo, Nike, Burberry, Henkel, Douglas, Zoetis o Adidas.