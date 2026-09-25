Radiografía del fondo estrella de Mutuactivos: 5% de rentabilidad anual desde hace cuatro décadas

Mutuafondo FI Lux exige activos con grado de inversión y una duración de entre cero y cuatro años, sin seguir un índice de referencia.

En julio de 2026, el fondo pasó a estar registrado en Luxemburgo tras una fusión, manteniendo su filosofía y cartera.

El fondo invierte en activos de renta fija de alta calidad crediticia, tanto en deuda pública como privada, con una gestión activa y prudente.

Lograr una rentabilidad anual cercana al 5% con un producto financiero de bajo riesgo, con liquidez y durante varias décadas es posible. No hablamos de un depósito bancario (no suele ser habitual que este tipo de productos tenga un plazo tan dilatado).

Y tampoco es un bono, ya que nos referimos a un vehículo líquido, que se puede reembolsar sin comisiones cuando el inversor desee.

El producto que encaja con la radiografía es Mutuafondo FI Lux, el fondo insignia de Mutuactivos, que presenta una rentabilidad neta anualizada del 4,70% desde su lanzamiento, en 1987, hace casi 40 años. Es el primer fondo de inversión de la gestora y uno de los vehículos con mayor trayectoria del mercado, que cuenta, además, con la máxima calificación de cinco estrellas otorgada por Morningstar.

El vehículo invierte en activos de renta fija de alta calidad crediticia, tanto de deuda pública como de empresas. Su gestión se apoya en tres aspectos clave: la selección de bonos con una combinación atractiva de rentabilidad y riesgo; la gestión activa de la duración para aprovechar las oportunidades que ofrecen los tipos de interés en Europa y Estados Unidos; y una gestión prudente de la liquidez.

En este último punto, el equipo puede mantener niveles elevados de efectivo cuando considera que las condiciones de mercado no compensan asumir más riesgo. En conjunto, se trata de una estrategia basada en la disciplina de inversión, la protección del capital y la búsqueda de rentabilidad a largo plazo.

Traslado a Luxemburgo

En julio de 2026, tras la fusión transfronteriza acometida por la entidad, el fondo pasó a estar registrado en Luxemburgo bajo la denominación Mutuactivos International SICAV - Mutuafondo FI Lux.

La operación supuso el traslado de alrededor de 2.200 millones de euros desde España (todo el patrimonio del fondo), aunque no ha implicado cambios ni en la filosofía de inversión ni en la composición de la cartera.

El vehículo mantiene su enfoque en deuda pública y privada, principalmente denominada en euros, y continúa gestionándose sin referencia a un índice de mercado específico.

Además, conserva un rango de duración de entre cero y cuatro años y exige que los activos incorporados a la cartera cuenten con calificación crediticia de grado de inversión.