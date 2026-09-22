Sabadell Urquijo lanza su primer fondo de fondos de capital riesgo con objetivo de 75 millones de euros

BIDSA, la sociedad de inversión de Banco Sabadell, asesorará y actuará como inversor ancla con un compromiso de hasta 10 millones de euros.

La estrategia se centra en fondos primarios del segmento mid-market, con especial exposición al mercado español y gestoras europeas activas en España.

El fondo se estructura en dos vehículos paralelos: un fondo y una sociedad de capital riesgo, adaptándose a distintos tipos de inversores.

Sabadell Urquijo lanza su primer fondo de fondos de capital riesgo, Urquijo Selección Private Equity I, con un objetivo de 75 millones de euros.

Sabadell Urquijo, la rama de banca privada de Banco Sabadell, ya tiene en el mercado su primer fondo de fondos de capital riesgo con sello propio.

La entidad ha lanzado la plataforma Urquijo Selección Private Equity I, administrada por Urquijo Gestión. Tiene un tamaño objetivo de 75 millones de euros mediante dos vehículos paralelos, un fondo y una sociedad de capital riesgo, con el fin de adaptarse a las distintas tipologías de inversores.

La estrategia, sobre todo de fondos primarios, se centra en fondos de capital riesgo del segmento mid-market, con una exposición "significativa" al mercado español, complementada con gestoras europeas con actividad relevante en España.

Este primer fondo de fondos es el resultado de la colaboración entre Urquijo Gestión, Banca Privada y BS Capital, a través de BIDSA, la sociedad de inversión de Banco Sabadell especializada en capital riesgo.

Está previsto que BIDSA asesore a Urquijo Gestión en la estrategia del fondo y participe, además, como inversor ancla con un compromiso de hasta 10 millones de euros, reforzando el alineamiento de intereses con sus clientes de altos patrimonios y grandes fortunas.

Como informó este periódico, su nueva unidad de fondos alternativos echó a andar a comienzos de este año de la mano de Javier Reguart, que llegó al banco vallesano procedente de Actyus (Andbank).

Cabe recordar también que, en los próximos meses, Adela Martín se incorporará como directora general de Sabadell Urquijo, histórica directiva de la banca privada española que proviene de Santander y antes fue jefa en Bankinter. Su fichaje potenciará un negocio de relación clave para Banco Sabadell como es la banca privada.