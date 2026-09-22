Impact Bridge financiará con hasta 6 millones la expansión de las baterías de Cegasa

Cegasa ha inaugurado una planta en Júndiz (Vitoria-Gasteiz) y cuenta con el apoyo de Sherpa Capital desde 2015.

La financiación consolidará empleo industrial cualificado en el País Vasco y reforzará la cadena de valor europea del almacenamiento energético.

La operación permitirá a Cegasa escalar su producción y desplegar almacenamiento energético a escala de red.

Impact Bridge Asset Management, gestora española de inversión de impacto, ha formalizado una financiación de hasta 6 millones de euros para Cegasa Energía, compañía vasca especializada en soluciones de almacenamiento energético con más de 90 años de trayectoria industrial.

La operación, formalizada a través del fondo IB Deuda Impacto España, contribuirá a acompañar su proceso de expansión y a consolidar su posicionamiento en el segmento de sistemas de almacenamiento energético en baterías, con soluciones destinadas a proyectos de distintas escalas y aplicaciones.

La operación permitirá escalar la producción y desplegar almacenamiento a escala de red, consolidando empleo industrial cualificado en el País Vasco y reforzando un eslabón crítico de la cadena de valor europea del almacenamiento energético.

En los últimos años, la compañía ha continuado ampliando sus capacidades industriales y tecnológicas para responder a las nuevas necesidades del sector energético, con la puesta en marcha de una nueva planta especializada en sistemas de almacenamiento energético a gran escala en Júndiz (Vitoria-Gasteiz).

Sherpa Capital, que acompaña a la compañía desde 2015, ha desempeñado un papel relevante en esta evolución y en su desarrollo.

"En Cegasa tenemos claro que el futuro del almacenamiento energético también pasa por reforzar las capacidades industriales de Europa. Queremos seguir creciendo desde España, desarrollando y fabricando soluciones competitivas para mercados internacionales y consolidando una capacidad propia que nos permita afrontar las oportunidades de un sector estratégico", en palabras de Iñigo Atutxa, CEO de Cegasa Energía.