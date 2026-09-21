La venta de Diaphanum a los socios minoritarios y el fondo Kartesia valora la firma en 40 millones de euros

Hugo Aramburu asumirá como consejero delegado en una nueva etapa generacional, mientras Kartesia se compromete a salir antes de 2032 mediante un pacto de recompra.

Los socios minoritarios, principalmente ejecutivos y banqueros, ganarán peso en la firma y financiarán la compra de acciones con apoyo de Kartesia.

La operación implica la salida del fundador y presidente Rafael Gascó, quien obtendrá unos 10 millones de euros con la venta de su participación.

Diaphanum vende un 10% de su accionariado al fondo europeo Kartesia, valorando la firma en algo más de 40 millones de euros.

Una de las operaciones del año en el sector de la banca privada, la venta de Diaphanum a los pequeños socios de la propia entidad con la financiación y también la participación accionarial del fondo Kartesia, ya deja entrever algunas de sus cifras clave.

La boutique de banca privada llegó a un acuerdo en mayo para vender un 10% de su accionariado al fondo de crédito privado europeo Kartesia (Candriam). Mientras que los socios minoritarios de Diaphanum -básicamente, ejecutivos, banqueros y gestores de inversiones- ganarán peso en la operación con más acciones de la entidad, títulos que van a comprar con deuda financiada por Kartesia.

La transacción, pendiente de la luz verde de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) para finales de año, previsiblemente en noviembre o diciembre, hace que la valoración de la sociedad de valores ascienda a algo más de 40 millones de euros.

La operación implica la salida del fundador y presidente de Diaphanum, Rafael Gascó. Según fuentes financieras conocedoras, el histórico banquero tiene en torno a un 25% del capital, por lo que la venta completa de sus acciones le granjeará unos 10 millones de euros de beneficio personal.

Antes de fundar Diaphanum, Gascó fue subdirector general de Wealth Management en Deutsche Bank, director general de Banca Privada en Banca March y consejero delegado de Andbank.

Con todo, no han trascendido más detalles sobre cómo quedará el nuevo reparto accionarial finalmente. Sólo que hay otros socios salientes del principio del proyecto, que los socios salientes seguirán vinculados durante un periodo de transición para asegurar un traspaso ordenado de responsabilidades, y que Hugo Aramburu -que es el responsable de la entidad en Madrid y de facto el número dos- asumirá el rol de consejero delegado en una nueva etapa de relevo generacional.

Asimismo, y como desveló este periódico, Kartesia se ha comprometido a salir mediante un pacto de recompra con los socios antes de seis años. Esto es, antes de 2032 como tarde.

10 años de historia

Diaphanum, que cumple su décimo aniversario y ha sido una de las historias de éxito modernas en la banca privada independiente española, fue creado en 2016 por varios ex de Banca March y Andbank.

En la actualidad, administra más de 4.000 millones de euros, tiene una decena de oficinas en España y presencia indirecta en Miami (EEUU), y emplea a más de 100 personas, entre directivos, banqueros, gestores de inversiones, agentes financieros y middle y back office.