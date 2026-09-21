Los fondos acumulan 17.500M en inversiones de defensa en Europa, 13 veces menos que EEUU y la mitad que Asia

Industriales como BAE Systems, Airbus y Rheinmetall están respaldando fondos e inversiones en empresas emergentes europeas del sector defensa y aeroespacial.

Iniciativas como 'Readiness 2030' y el programa SAFE buscan movilizar hasta 800.000 millones de euros adicionales en defensa, involucrando tanto fondos públicos como privados.

El gasto en defensa de los países de la UE alcanzó los 418.000 millones de euros en 2025, un 75% más que en 2021, impulsado por la guerra en Ucrania y la presión geopolítica.

Los fondos de capital riesgo europeos suman 17.500 millones de euros en inversiones en defensa y aeroespacio, muy por detrás de los 220.000 millones de EEUU y los 42.000 millones de Asia-Pacífico.

Europa lleva un par de años rearmándose también desde los fondos de inversión de capital privado, aunque todavía está lejos de potencias como Estados Unidos o la región Asia-Pacífico.

Los fondos de capital riesgo y venture capital del Viejo Continente acumulaban a cierre de 2025 unos 19.900 millones de dólares (cerca de 17.500 millones de euros) en inversiones en empresas privadas de defensa y aeroespacio.

Es una cantidad nada desdeñable y que ha ido in crescendo rápidamente, sobre todo tras la guerra rusa en Ucrania y el ansia de Donald Trump por controlar territorios clave como Groenlandia. Un presidente estadounidense que ya ha advertido a la Unión Europea en varias ocasiones de que sus Estados miembros tienen que aumentar su gasto en defensa si no quieren que EEUU se retire o relegue su posición en la OTAN.

Pero es una cifra que sigue estando a años luz de los 253.000 millones de dólares (220.000 millones de euros) que los fondos tienen en posiciones de defensa y aeroespaciales en EEUU, o los 48.300 millones de dólares (42.000 millones de euros) que estos vehículos de inversión manejan en Asia-Pacífico, según un informe reciente de Preqin (BlackRock).

El monto europeo es 13 veces menor que el norteamericano, y aproximadamente la mitad que el asiático.

En esta carrera armamentística y tecnológica contra los desafíos y la incertidumbre de la nueva geopolítica mundial, el gasto en defensa de los 27 Estados miembros de la UE alcanzó los 418.000 millones de euros en 2025 y podría elevarse a 454.000 millones este año, lo que supone un incremento del 75% desde 2021, conforme al European Business Magazine.

Así, el capital privado podría ayudar a llenar un vacío de financiación en la cadena de suministro de la defensa, el sector aeroespacial y la tecnología dual, válida tanto para el ámbito militar como el civil.

Iniciativas

Existen diversas iniciativas conjuntas entre el gobierno, la industria y el sector financiero que repercuten directamente en la actividad del capital privado. Por ejemplo, la estrategia 'Readiness 2030' de la Comisión Europea tiene como objetivo fomentar un gasto adicional en defensa de hasta 800.000 millones de euros, cifra que incluye el programa de préstamos 'Security Action for Europe' (SAFE), dotado con 150.000 millones.

Como informó este periódico, los fondos de defensa promovidos desde España (Hyperion, Nazca, Indra Ventures, Azuaga y Oesía) han elevado a más de 3.000 millones de euros la capacidad de inversión en las compañías privadas del sector.

Además, los gigantes industriales del sector están respaldando fondos innovadores y empresas emergentes. En junio, BAE Systems anunció que invertiría 25 millones de euros en cada uno de los dos fondos de capital riesgo centrados en empresas emergentes europeas del sector de defensa, gestionados por Expeditions y Lakestar, respectivamente. Y el mes pasado, Lakestar participó en una ronda de financiación de serie C de 300 millones de dólares (261 millones de euros) para Cambridge Aerospace.

En julio, Airbus colideró una ronda de financiación de serie D de 1.200 millones de dólares (1.045 millones de euros) para Quantum Systems -empresa con sede en Múnich-, y Rheinmetall participó en una ronda de 175 millones de dólares (más de 150 millones de euros) para Kraken Technology, una compañía de defensa marítima con sede en el sur de Inglaterra.