El FEI compromete 25M al fondo de PYXIS para producir contenidos audiovisuales europeos a gran escala

PYXIS EV apoyará a productores y estudios europeos, facilitando la comercialización internacional y ayudando a conservar la titularidad de los derechos de propiedad intelectual.

La inversión del FEI, respaldada por MediaInvest e InvestEU, busca subsanar el déficit de financiación en el sector audiovisual y reforzar la competitividad global de las producciones europeas.

El fondo, con un objetivo de 85 millones de euros, financiará el desarrollo y producción de contenidos audiovisuales europeos a gran escala.

El Fondo Europeo de Inversiones (FEI) aportará hasta 25 millones de euros al European Movie Boost Up Fund de PYXIS Entertainment Ventures.

El Fondo Europeo de Inversiones (FEI), el brazo de inversión del Banco Europeo de Inversiones (Grupo BEI), aportará hasta 25 millones de euros en calidad de inversor ancla al fondo European Movie Boost Up Fund de PYXIS Entertainment Ventures.

Con un tamaño objetivo de 85 millones de euros, el fondo tiene como finalidad financiar el desarrollo y la producción de contenidos audiovisuales europeos.

La ceremonia de firma oficial, que se ha celebrado durante el Festival Internacional de Cine de San Sebastián, marca todo un hito en la financiación de activos alternativos europeos.

Con el respaldo de MediaInvest, que se enmarca en el programa InvestEU, la inversión del FEI contribuye a subsanar el déficit de financiación del sector audiovisual europeo, al tiempo que ayuda a los productores a conservar la titularidad de los derechos de propiedad intelectual y a reforzar la competitividad de las producciones europeas a escala mundial.

PYXIS EV proporcionará financiación mediante capital a productores cinematográficos y estudios de animación europeos en las fases de desarrollo y producción, sobre todo en la transición hacia una producción a gran escala de proyectos de alto valor añadido.

En estrecha colaboración con creadores, agentes de ventas internacionales y socios de distribución con alcance global, el fondo contribuye a garantizar que los contenidos europeos comercialmente viables alcancen todo su potencial dentro y fuera de la UE, al tiempo que se optimizan las ventas de los derechos de explotación internacional.

"Contar con el FEI como inversor ancla avala este marco e impulsa nuestro avance hacia un primer cierre de 55 millones de euros", confirman Jean-Jacques Neira y Frédéric Le Borne, consejeros delegados y socios directores de PYXIS Entertainment Ventures.