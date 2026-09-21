Dos ex de Eli Lilly y Allianz lanzan el 'search fund' Triunfo Capital para adquirir una pyme con hasta 30M de presupuesto

Buscan una empresa B2B española con facturación de 5 a 50 millones de euros y más de un millón de ebitda, con el objetivo de profesionalizar y hacer crecer el negocio sin revenderlo.

Han captado 600.000 euros en una ronda inicial con 14 participaciones, incluyendo inversores de Canadá, México, Alemania y España.

El fondo cuenta con hasta 30 millones de euros de presupuesto y aspira a ofrecer una TIR anual del 35%.

Fernando Reche y Alfonso Sierra, ex de Eli Lilly y Allianz, lanzan Triunfo Capital, un search fund para adquirir una pyme española.

Otro search fund toma el testigo en España. Fernando Reche y Alfonso Sierra, ex de Eli Lilly y Allianz, han lanzado al mercado el vehículo de inversión Triunfo Capital, un search fund que busca comprar y liderar personalmente una única pyme española, con vocación de continuidad indefinida.

Sus responsables tienen capacidad para acometer una inversión de hasta 30 millones de euros y prevén dar una TIR anual del 35%.

En sólo tres semanas, Reche y Sierra han cerrado una ronda de financiación de 600.000 euros para dar los primeros pasos de búsqueda de la pyme. Han cosechado 14 participaciones distintas y cerca del 40% del capital es internacional, procedente de mercados como Canadá, Estados Unidos, México o Alemania.

Entre los principales inversores institucionales destacan el español Aurica, el mexicano Alza Capital, el canadiense Vonzeo Capital y el alemán Evolutiq.

Completan la ronda Beka Alpha Search Funds, JB46 y Dellin Investments entre los institucionales, el inversor privado León Bartolomé, Marc Bartomeus (el primer searcher español), Asta Capital (una pareja de exsearchers españoles) o el family office de los Ruiz, entre otros.

Ambos fundadores proceden de familias empresarias, lo que explica en parte su vocación por liderar y hacer crecer un negocio propio.

Desde Triunfo Capital buscan una empresa española de entre 5 y 50 millones de euros de facturación y más de un millón de ebitda, con modelo B2B, ingresos recurrentes y bajo capex, sin foco geográfico regional.

Preservar el legado

Su propuesta de valor es "no trocear ni revender la pyme adquirida, sino profesionalizar y hacer crecer el negocio preservando el legado del fundador".

A nivel sectorial, no se circunscriben a ninguno en concreto. Si bien hablan de características como "sectores en crecimiento, fragmentados, no cíclicos y con altas barreras de entrada".

Reche fue consultor sénior durante más de dos años en EY-Parthenon y casi tres años y medio ha sido representante de ventas y gestor de marca en Eli Lilly. Por su parte, Sierra fue asesor, asociado y manager por más de ocho años en KPMG, y viene de trabajar como consultor y project manager en Allianz otros más de tres años.