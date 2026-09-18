ING ficha a su nueva jefa de Fondos y Asesoramiento para España en JPMorgan

ING ha adquirido el 84,5% de Singular Bank, buscando aprender del sector de banca privada y coordinar servicios para diferentes segmentos de clientes.

La llegada de Ordinas coincide con la inminente apertura de la oficina flagship de ING en la plaza de Colón, Madrid, donde también estrenarán su banca privada.

Ordinas liderará la evolución del negocio de fondos minorista y la nueva banca privada que ING lanzará próximamente.

ING ha fichado a Miriam Ordinas, ex JPMorgan y Deutsche Bank, como responsable de Fondos de Inversión y Asesoramiento para España.

Fichaje de campanillas de ING, que ha incorporado como responsable de Fondos de Inversión y Asesoramiento dentro del área de Inversión a la banquera privada y asesora patrimonial Miriam Ordinas, procedente de JPMorgan.

Ordinas apenas acababa de cumplir su primer aniversario en el banco americano, donde llegó como executive director desde Deutsche Bank.

En el banco germano estuvo tres años y medio y ocupó un puesto de responsabilidad clave, el de jefa de Asesoramiento para los altos patrimonios. Antes trabajó casi década y media en Banca March y también en GBS Finanzas, siempre ligada a la gestión discrecional de carteras y el asesoramiento financiero, y la gestión de los family offices.

La nueva ejecutiva de ING estará enmarcada en el equipo de Pablo Porres, director general de Banca Privada e Inversión, y reportará a Carlos Martos, responsable de Productos de Inversión.

"Liderará no sólo la evolución del negocio de fondos minorista tradicional de ING, donde la entidad ha doblado sus activos bajo gestión en tres años, sino también las nuevas necesidades de producto y servicio de la nueva propuesta de valor de banca privada que ING lanzará en breve", señalan desde el grupo bancario sobre Ordinas.

En el énfasis que están poniendo todas las entidades financieras para evolucionar el perfil de sus clientes de ahorradores a inversores, cuando éstos abandonan los depósitos y las cuentas remuneradas suelen ir a los fondos de inversión.

Piedra central sobre la que se sustentan productos y servicios como la gestión discrecional de carteras, el asesoramiento financiero, los fondos de fondos perfilados, los roboadvisors con fondos cotizados (ETF, en inglés), tanto en versión indexada como activa, así como los propios brókeres en ejecución directa. Incluso, algunos bancos combinan depósitos o seguros con fondos como reclamo comercial.

De hecho, su llegada se produce pocas semanas antes de que ING inaugure su oficina flagship en la céntrica plaza de Colón, en Madrid, el 7 de octubre, donde semanas más tarde el banco neerlandés estrenará su nueva banca privada.

Un espacio que, a finales de 2026 o principios de 2027, también albergará la nueva banca de empresas del banco holandés.

Este verano, ING ha liderado con un 40% un consorcio de inversores junto a Actinver, ProA Capital y varios family offices (de las familias Bhavnani, Ruiz Lafita y Comenge) para adquirir el 84,5% de Singular Bank.

Javier Marín y otros directivos, banqueros y empleados del banco privado mantendrán un 15,5% del capital tras una ampliación.

La intención de ING es aprender del sector de la banca privada inorgánicamente a través de Singular a la par que construye su propia banca privada para menores importes de forma orgánica.

Las rentas altas de ING con más de 250.000 euros serán tratadas internamente, y las grandes fortunas -con un suelo todavía por determinar- se derivarán a Singular para que sean sus expertos quienes las lleven.

Habrá coordinación entre ambas entidades e ING se ha reservado una opción de compra para hacerse con la mayoría a medio plazo.