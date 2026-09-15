Suma Capital entra en la valenciana Cubicup para digitalizar las reformas integrales de vivienda

La metodología de Cubicup permite una precisión del 95% en presupuesto y plazos, y reduce los tiempos de entrega en un 30% frente a procesos tradicionales.

Desde su fundación en 2018, Cubicup ha reformado más de 800 viviendas y planea expandirse en España y al sur de Europa.

La compañía opera en Madrid, Barcelona, Valencia y Málaga, cuenta con más de 50 empleados y showrooms físicos en estas ciudades.

Cubicup, especializada en reformas integrales sostenibles de viviendas, ha cerrado una ronda de financiación de 2 millones de euros liderada por Suma Capital.

Cubicup, la compañía tecnológica valenciana especializada en reformas integrales sostenibles de viviendas, ha cerrado una ronda de financiación de 2 millones de euros liderada por Suma Capital, a través de su fondo SC Climate Tech Ventures I.

La operación ha contado también con la participación de Fondo Bolsa Social, inversor que ya estaba presente en el accionariado de la compañía.

Fundada en 2018 en Valencia por Gabriel Cambra, Cubicup ha desarrollado un modelo de reforma integral que combina diseño, tecnología, gestión de obra y sostenibilidad en un único proceso digitalizado.

La compañía opera actualmente en Madrid, Barcelona, Valencia y Málaga, cuenta con un equipo de más de 50 profesionales y dispone de showrooms físicos en cada una de estas ciudades.

Desde su fundación, ha reformado más de 800 viviendas y, en lo que va de 2026, acumula 110 proyectos entregados o en ejecución.

La inyección de dinero permitirá a Cubicup reforzar el desarrollo de su plataforma tecnológica, ampliar su presencia geográfica (a corto plazo, en el resto de España y, a medio plazo, prepara su entrada en los principales mercados del sur de Europa) y consolidar su modelo de negocio innovador.

En sus proyectos, Cubicup trabaja con colaboradores de primera talla como Porcelanosa, Cosentino, Grohe o Kömmerling.

Más precisión, menos tiempo

Según datos de la compañía, la metodología de Cubicup permite alcanzar una precisión media del 95% en presupuesto y plazos, y reducir los tiempos de entrega en torno a un 30% frente a procesos tradicionales, con un único interlocutor y seguimiento en tiempo real desde el móvil de cada fase del proyecto.

La propuesta de Cubicup responde a una necesidad estructural del mercado residencial. España cuenta con uno de los parques de vivienda más envejecidos de Europa y con una elevada necesidad de rehabilitación energética.

A la vez, el sector de las reformas continúa siendo un mercado muy fragmentado, con baja digitalización, escasez creciente de profesionales cualificados y una experiencia de cliente habitualmente marcada por la incertidumbre en costes, plazos y ejecución. Un mercado idóneo para la irrupción de fondos como Suma.