Pablo Cano y Álvaro Sanmartín, socios fundadores y co-CEOs de Circular.

Pablo Cano y Álvaro Sanmartín, socios fundadores y co-CEOs de Circular. EL ESPAÑOL.

Fondos de inversión

Pablo Cano y Álvaro Sanmartín (Circular) arrancan sus dos fondos de autor con más de 175 millones bajo gestión

Alinea European Equities y Alinea Global.

Ambos fondos están domiciliados en Luxemburgo bajo la normativa europea UCITS y son traspasables.

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Pablo Cano y Álvaro Sanmartín lanzan Circular, una nueva agencia de valores, con más de 175 millones de euros bajo gestión.

Circular debuta con dos fondos UCITS luxemburgueses: Alinea European Equities y Alinea Global, enfocados en gestión activa y análisis propio.

El fondo europeo invierte en empresas donde los directivos son accionistas, mientras que el fondo global prioriza la preservación de capital a 12 meses.

La estrategia de inversión combina análisis fundamental liderado por Cano y análisis macroeconómico dirigido por Sanmartín, junto a Emilio García como socio y analista.

Pablo Cano (exgestor en Ibercaja, Aviva, Bankinter y Nao Sustainable AM) y Álvaro Sanmartín (ex Amchor IS), que, como adelantó EL ESPAÑOL-Invertia, este verano han montado su propia agencia de valores (Circular) para comandar dos fondos de autor, empiezan a operar con más de 175 millones de euros bajo gestión.

La nueva firma, aprobada por la CNMV, opera a través de dos fondos UCITS luxemburgueses, Alinea European Equities y Alinea Global.

"Circular es una agencia de valores independiente montada sobre nuestra política de inversión, con la que hemos trabajado durante muchos años y que muchos clientes conocen", afirma Sanmartín.

El presidente ruso, Vladímir Putin, en la 18ª Conferencia de los BRICS que se celebra en Nueva Delhi.

"Empezamos con más de 175 millones porque hay inversores que ya saben cómo gestionamos y quieren que lo sigamos haciendo con total independencia", añade.

Circular combinará el análisis fundamental de compañías (bottom-up), liderado por Cano, con el análisis macroeconómico (top-down), dirigido por Sanmartín. También les acompaña en el proyecto como socio y analista Emilio García.

Alinea European Equities es un fondo de bolsa europea de gestión activa e inversión directa. Invierte en compañías con accionistas de referencia, en las que los directivos compran sus propias acciones, con modelos de negocio visibles y con capacidad de generar caja de forma estable y creciente.

"Nadie conoce mejor un negocio que quien lo dirige. Por eso buscamos empresas donde los directivos compran acciones con su dinero. Es un modelo que lleva décadas funcionando y que muy pocos aplican con disciplina", explica Cano.

Macro

Por su parte, Alinea Global es un fondo de gestión activa y enfoque global, que prioriza la preservación de capital en horizontes temporales de 12 meses.

"La macroeconomía no siempre sirve para acertar lo que va a hacer el mercado en periodos muy cortos de tiempo. Pero sí que ayuda a identificar oportunidades y a anticipar dónde pueden estar los riesgos importantes, que para nosotros son los que pueden generar pérdidas en cartera en plazos superiores a 12 meses", señala Sanmartín.

Ambos fondos están domiciliados en Luxemburgo bajo la normativa europea UCITS y son traspasables.