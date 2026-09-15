Pablo Cano y Álvaro Sanmartín (Circular) arrancan sus dos fondos de autor con más de 175 millones bajo gestión
Alinea European Equities y Alinea Global.
Ambos fondos están domiciliados en Luxemburgo bajo la normativa europea UCITS y son traspasables.
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Pablo Cano y Álvaro Sanmartín lanzan Circular, una nueva agencia de valores, con más de 175 millones de euros bajo gestión.
Circular debuta con dos fondos UCITS luxemburgueses: Alinea European Equities y Alinea Global, enfocados en gestión activa y análisis propio.
El fondo europeo invierte en empresas donde los directivos son accionistas, mientras que el fondo global prioriza la preservación de capital a 12 meses.
La estrategia de inversión combina análisis fundamental liderado por Cano y análisis macroeconómico dirigido por Sanmartín, junto a Emilio García como socio y analista.
Pablo Cano (exgestor en Ibercaja, Aviva, Bankinter y Nao Sustainable AM) y Álvaro Sanmartín (ex Amchor IS), que, como adelantó EL ESPAÑOL-Invertia, este verano han montado su propia agencia de valores (Circular) para comandar dos fondos de autor, empiezan a operar con más de 175 millones de euros bajo gestión.
La nueva firma, aprobada por la CNMV, opera a través de dos fondos UCITS luxemburgueses, Alinea European Equities y Alinea Global.
"Circular es una agencia de valores independiente montada sobre nuestra política de inversión, con la que hemos trabajado durante muchos años y que muchos clientes conocen", afirma Sanmartín.
"Empezamos con más de 175 millones porque hay inversores que ya saben cómo gestionamos y quieren que lo sigamos haciendo con total independencia", añade.
Circular combinará el análisis fundamental de compañías (bottom-up), liderado por Cano, con el análisis macroeconómico (top-down), dirigido por Sanmartín. También les acompaña en el proyecto como socio y analista Emilio García.
Alinea European Equities es un fondo de bolsa europea de gestión activa e inversión directa. Invierte en compañías con accionistas de referencia, en las que los directivos compran sus propias acciones, con modelos de negocio visibles y con capacidad de generar caja de forma estable y creciente.
"Nadie conoce mejor un negocio que quien lo dirige. Por eso buscamos empresas donde los directivos compran acciones con su dinero. Es un modelo que lleva décadas funcionando y que muy pocos aplican con disciplina", explica Cano.
Macro
Por su parte, Alinea Global es un fondo de gestión activa y enfoque global, que prioriza la preservación de capital en horizontes temporales de 12 meses.
"La macroeconomía no siempre sirve para acertar lo que va a hacer el mercado en periodos muy cortos de tiempo. Pero sí que ayuda a identificar oportunidades y a anticipar dónde pueden estar los riesgos importantes, que para nosotros son los que pueden generar pérdidas en cartera en plazos superiores a 12 meses", señala Sanmartín.
Ambos fondos están domiciliados en Luxemburgo bajo la normativa europea UCITS y son traspasables.