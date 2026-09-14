Santander lanza un servicio de consolidación de posiciones en otros bancos a partir de 2 millones de euros

Esta propuesta complementa a Wealth Check y permite un análisis global del patrimonio, ayudando a detectar ineficiencias, desajustes y riesgos en la composición de la riqueza del cliente.

El nuevo servicio, gratuito para clientes High Net y Ultra High, muestra la rentabilidad y evolución de los activos, y se ofrece a través de Beyond Wealth, la filial independiente del banco.

El servicio es confidencial y los banqueros de Santander Private Banking no tienen acceso a la información consolidada de los clientes.

Santander lanza un servicio independiente para consolidar posiciones patrimoniales de clientes con más de 2 millones de euros, tanto en el banco como en otras entidades.

Santander refuerza su propuesta de valor para clientes de alto patrimonio en España (a partir de 2 millones de euros) con el lanzamiento de un nuevo servicio independiente de consolidación de posiciones patrimoniales, tanto en el propio Santander como en otros bancos.

Es una de las primeras entidades financieras en el mundo en ofrecer un servicio de estas características totalmente independiente, confidencial y con una "completa alineación de intereses con el cliente", según la entidad.

Prueba de esa independencia es que los banqueros de Santander Private Banking no tendrán acceso a esta valiosa información.

Además de ofrecer la consolidación de las posiciones patrimoniales, este nuevo servicio también muestra al cliente la rentabilidad de las mismas y hace un seguimiento de su evolución.

El servicio, que se enmarca dentro de la "estrategia de transformación e innovación de Santander para seguir liderando el sector en España", no tendrá coste para los clientes pertenecientes a los servicios especializados High Net y Ultra High de Santander Private Banking España.

El servicio se presta desde Beyond Wealth, la filial independiente al banco que atiende de forma integral las necesidades de grandes patrimonios familiares por encima de 50 millones de euros, con independencia de las entidades financieras con las que trabajen.

Su propuesta de consultoría patrimonial independiente está dirigida a familias, single family offices e instituciones. En doce meses, Beyond Wealth ha alcanzado más de 3.500 millones de euros de activos bajo supervisión en España.

Complementario

Asimismo, este servicio es adicional a Wealth Check, que ya presta la entidad desde hace unos meses y que ofrece una radiografía completa del patrimonio para los clientes ultra high net worth (con más de 20 millones de euros de patrimonio).

El objetivo es analizar de manera conjunta los distintos elementos que conforman la riqueza del cliente y proporcionar una visión global que facilite la toma de decisiones. Este análisis permite detectar, entre otros aspectos, concentraciones no intencionadas, ineficiencias estructurales, sesgos en la composición del patrimonio, desajustes de liquidez o exposiciones al riesgo que no estén alineadas con los objetivos financieros del cliente.