Morinvest, la sicav de Alicia Koplowitz, rota sus mandatos de inversión y JPMorgan sale

Morinvest es una de las mayores sicavs de España y su gestión resulta muy atractiva para el sector financiero.

La sociedad administra 620 millones de euros y está compuesta por 303 accionistas, con fuerte exposición a tecnología y financieras.

Morinvest, la sicav de Alicia Koplowitz, ha roto sus mandatos de inversión y JPMorgan deja de gestionar parte de su cartera.

Morinvest, la sicav de Alicia Koplowitz y una de las más grandes de España, rota sus mandatos de inversión dando salida a JPMorgan como una de las entidades encargadas de gestionar su cartera.

La sicav de la empresaria española administra 620 millones de euros de 303 accionistas, con datos de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) a cierre de junio.

Está muy expuesta a sectores como tecnología (con un 12,4% de peso en cartera) o financieras (7,6%), y tiene tanto acciones (49,2%) como bonos (42,2%).

Históricamente, la sicav ha estado administrada a nivel burocrático por BBVA Asset Management, mientras que las inversiones las decidía el family office de Koplowitz, Omega Gestión.

Desde 2023, había abierto su sociedad a más entidades gestoras, que se habían repartido los activos a gestionar. JPMorgan llevaba la renta variable mundial; Pictet y Mutuactivos, la renta fija global; y BBVA AM y Omega controlan los mandatos centrales mixtos de acciones y bonos globales.

Los clientes de todas estas entidades pueden comprar acciones de Morinvest.

Sin embargo, con la salida de la entidad americana se deja un hueco que, quizá, alguna otra gestora cubra a corto o medio plazo. Desde JPMorgan no han hecho comentarios.

El atractivo de gestionar la cartera de Morinvest es enorme para el sector, puesto que desde que el Gobierno puso coto a las sicav, éstas se han reducido a unas pocas y la de Koplowitz es una de las mayores, junto a Gesprisa (de Alberto Palatchi), Torrenova (de los March) o Soandres (familia Del Pino). Por tanto, hacerse con una parte de su cartera es un chute de cientos de millones para la entidad en cuestión.

Morinvest absorbió en 2022 la sicav Fermat 2006, del hijo de la empresaria, para superar con holgura la ley antifraude, que exige a las sicavs 100 accionistas como mínimo con 2.500 euros cada uno para así mantener su beneficiosa tributación al 1% en el Impuesto de Sociedades.