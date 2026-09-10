Inveready impulsa el primer grupo español de servicios energéticos integrales con Sercomgas, Easyner y Syneron
Para gas natural y electricidad.
Con las plataformas tecnológicas Mercurio y Syneron.
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Inveready impulsa el primer grupo español de servicios energéticos integrales con la integración de Sercomgas, Easyner y Syneron, formando el grupo Sercom.
La operación combina la experiencia de Sercomgas en gas natural con los servicios especializados y la tecnología de Easyner y Syneron en el ámbito eléctrico.
Las plataformas tecnológicas Mercurio y Syneron permiten ofrecer servicios gestionados y soluciones SaaS para gas natural y electricidad, aportando eficiencia y automatización.
La alianza ofrece a los operadores energéticos europeos un modelo flexible, que va desde la externalización de operaciones hasta la provisión de tecnología en la nube.
El fondo de capital privado Inveready impulsa la creación del primer grupo español de servicios energéticos integrales con su inversión en Sercomgas, Easyner y Syneron, la plataforma tecnológica de la anterior, dando origen al grupo Sercom.
La operación integra la posición de referencia de Sercomgas en gas natural con los servicios especializados de Easyner y su tecnología propietaria en el ámbito eléctrico.
Las respectivas plataformas tecnológicas, Mercurio y Syneron, "aportan automatización, precisión y eficiencia creando una oferta diferencial que combina servicios gestionados de alto valor y software en la nube para ambos vectores energéticos: gas natural y electricidad", según Inveready.
Inveready ha liderado la integración a través de su fondo Inveready Innvierte Private Equity II.
Esta unión suma en un único proyecto a empresas referentes en sus respectivos sectores para ofrecer una propuesta integral de servicios operacionales y tecnología SaaS en los dos grandes vectores energéticos: gas natural y electricidad.
"El valor diferencial de esta alianza radica en su capacidad para acompañar a cualquier operador energético europeo bajo un modelo flexible: desde la externalización completa de operaciones hasta la provisión de plataformas tecnológicas en la nube", explican desde el fondo.
Los asesores de la operación han sido Cuatrecasas, Crowe Howarth e ILV Silver para Inveready; Barrilero y Asociados para Sercomgas, y Fidenzis para Easyner / Syneron.