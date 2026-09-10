Inveready impulsa el primer grupo español de servicios energéticos integrales con Sercomgas, Easyner y Syneron

La alianza ofrece a los operadores energéticos europeos un modelo flexible, que va desde la externalización de operaciones hasta la provisión de tecnología en la nube.

Las plataformas tecnológicas Mercurio y Syneron permiten ofrecer servicios gestionados y soluciones SaaS para gas natural y electricidad, aportando eficiencia y automatización.

La operación combina la experiencia de Sercomgas en gas natural con los servicios especializados y la tecnología de Easyner y Syneron en el ámbito eléctrico.

Inveready impulsa el primer grupo español de servicios energéticos integrales con la integración de Sercomgas, Easyner y Syneron, formando el grupo Sercom.

El fondo de capital privado Inveready impulsa la creación del primer grupo español de servicios energéticos integrales con su inversión en Sercomgas, Easyner y Syneron, la plataforma tecnológica de la anterior, dando origen al grupo Sercom.

La operación integra la posición de referencia de Sercomgas en gas natural con los servicios especializados de Easyner y su tecnología propietaria en el ámbito eléctrico.

Las respectivas plataformas tecnológicas, Mercurio y Syneron, "aportan automatización, precisión y eficiencia creando una oferta diferencial que combina servicios gestionados de alto valor y software en la nube para ambos vectores energéticos: gas natural y electricidad", según Inveready.

Inveready ha liderado la integración a través de su fondo Inveready Innvierte Private Equity II.

Esta unión suma en un único proyecto a empresas referentes en sus respectivos sectores para ofrecer una propuesta integral de servicios operacionales y tecnología SaaS en los dos grandes vectores energéticos: gas natural y electricidad.

"El valor diferencial de esta alianza radica en su capacidad para acompañar a cualquier operador energético europeo bajo un modelo flexible: desde la externalización completa de operaciones hasta la provisión de plataformas tecnológicas en la nube", explican desde el fondo.

Los asesores de la operación han sido Cuatrecasas, Crowe Howarth e ILV Silver para Inveready; Barrilero y Asociados para Sercomgas, y Fidenzis para Easyner / Syneron.