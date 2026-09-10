HeyDiga levanta 5,5M para su recepcionista IA en una ronda liderada por el fondo inglés 6DC

La empresa, fundada en julio de 2025 en Madrid, utilizará los fondos para acelerar su estrategia comercial, especialmente en el sector de la restauración.

HeyDiga cuenta con más de 200 clientes en sectores como automoción, salud, belleza y restauración, y automatiza más del 78% de las conversaciones empresariales.

La startup española desarrolla un asistente con inteligencia artificial que gestiona conversaciones entre empresas y clientes de forma autónoma por teléfono, WhatsApp y chat.

HeyDiga ha cerrado una ronda de financiación semilla de 5,5 millones de euros liderada por el fondo británico 6 Degrees Capital (6DC).

HeyDiga, la compañía española que desarrolla el asistente con inteligencia artificial para gestionar las conversaciones entre empresas y clientes, ha cerrado una ronda de financiación semilla de 5,5 millones de euros. La operación ha estado liderada por el fondo británico 6 Degrees Capital (6DC).

También ha contado con la participación de Italian Founders Fund o Decelera, además del respaldo de inversores anteriores, entre ellos Kfund, los cofundadores de JobandTtalent (Felipe Navío y Juan Urdiales) y un grupo de business angels.

Cabe recordar que HeyDiga levantó un millón de euros el pasado diciembre, sólo tres meses después de su nacimiento y un mes desde que su tecnología diera los primeros pasos en el mercado. En ese momento, el fondo español Kfund y los fundadores de JobandTalent ya entraron en la compañía.

La compañía destinará los nuevos recursos a acelerar su estrategia comercial y de go-to-market, que ya le ha permitido superar los 200 clientes en sectores como automoción, salud y belleza. En la actualidad, su solución ha sido contratada por empresas como Audi, Seat, Toyota, Triumph, Harley-Davidson, Marco Aldany, East Crema Coffee, Mercado de Ibiza o Northgate.

La restauración es uno de los focos claros de esta nueva etapa. Es un sector donde el teléfono sigue concentrando la mayor parte de las reservas, donde las llamadas llegan justo cuando el equipo está en pleno servicio y donde un no-show o ausencia tiene un coste directo e inmediato.

Fundada en Madrid en julio de 2025 por David Zafra y Sergio Espeja, HeyDiga está construyendo lo que define como un sistema operativo de IA para las conversaciones de los negocios. Su tecnología permite desplegar agentes capaces de atender de forma autónoma las interacciones con clientes a través de teléfono, WhatsApp y chat, las 24 horas del día y manteniendo la voz y forma de comunicarse de cada marca.

De esta forma, los agentes no sólo responden preguntas, sino que pueden ejecutar acciones y resolver las necesidades del cliente de principio a fin.

Los agentes también pueden realizar llamadas, confirmar y recordar citas, reducir los no-shows, recuperar huecos disponibles en las agendas o utilizar el historial de cada cliente para personalizar futuras interacciones.

En sus más de 200 clientes activos, la compañía está automatizando de principio a fin más del 78% de las conversaciones, con una tasa de resolución del 85,3%. La compañía quiere ocupar el espacio entre los proveedores de infraestructura de IA y las soluciones diseñadas para grandes centros de atención al cliente.