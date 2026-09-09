Samaipata asciende a Íñigo Laucirica como socio con un papel relevante en su tercer fondo de 110 millones

El fondo refuerza su apuesta por el talento interno y consolida su equipo para la nueva etapa de crecimiento, donde Laucirica tendrá un papel clave.

Samaipata lanzó en marzo su tercer fondo con 110 millones de euros, enfocado en startups europeas de inteligencia artificial, con apoyo de SETT (SEPI Digital) y el fondo alemán KfW.

Laucirica, que se unió en 2021, ha liderado inversiones que suman más de 130 millones de euros y destacan startups como Imperia, Embat, Vivla y Enginy.

Íñigo Laucirica ha sido ascendido a socio en el fondo de venture capital paneuropeo Samaipata.

El fondo de venture capital paneuropeo Samaipata, que invierte en empresas tecnológicas con efectos de red en etapas tempranas, ha ascendido a Íñigo Laucirica como socio de la firma.

Laucirica se incorporó a Samaipata en 2021. Anteriormente trabajó en banca de inversión en Barclays en Europa y América Latina.

En apenas cinco años, se ha convertido en una de las figuras de referencia de Samaipata. De esta forma, el fondo español promovido por José del Barrio y Eduardo Díez-Hochleitner apuesta por el talento interno para continuar reforzando la primera línea de su equipo de inversión.

Durante estos cinco años, Laucirica ha originado o liderado más de una decena de inversiones, que en conjunto han levantado más de 130 millones de euros y alcanzado una facturación conjunta de, aproximadamente, 110 millones, desde que Samaipata invirtió en ellas.

Entre ellas destacan compañías de gran proyección en el ecosistema europeo como Imperia, Embat, Vivla o Enginy.

Fondo tres

Más allá de su actividad inversora, Laucirica ha contribuido "de forma decisiva" al crecimiento de la firma optimizando las operaciones del equipo de inversión y liderando las iniciativas de análisis y contenido, según la entidad.

Con este nombramiento, Samaipata refuerza su apuesta por el desarrollo de talento interno y consolida su equipo de cara a la próxima etapa de crecimiento de la firma. Una fase marcada por el despliegue del tercer fondo, donde Laucirica jugará "un papel clave" en la ejecución.

Cabe recordar que Samaipata cuenta con 250 millones de euros en activos bajo gestión, y que en marzo lanzó su fondo tres con 110 millones de capacidad y el apoyo de la Sociedad Española para la Transformación Tecnológica (SETT o más conocida como la 'SEPI Digital') y el fondo alemán KfW para buscar nuevas startups europeas de inteligencia artificial. Este vehículo, además de en España, invertirá en Alemania, Francia y Reino Unido.

Asimismo, a finales de 2025 incorporó a la exCEO de Julius Baer, Carolina Martínez-Caro, una de las financieras más influyentes de nuestro país, como senior advisor para impulsar su expansión.