Franklin Templeton compra una mayoría de Stoneshield, pero Pepa y Morenés seguirán al frente del negocio

La operación triplicará los activos gestionados por Clarion en Europa y elevará sus activos totales hasta los 82.000 millones de dólares.

Pepa y Morenés seguirán liderando Stoneshield, que será la plataforma de Clarion para inversiones oportunistas en Europa, con oficinas en varios países europeos.

Stoneshield Capital gestiona 8.000 millones de euros e invierte en vivienda, residencias de estudiantes, infraestructuras digitales, ciencia, innovación y hospitality.

Franklin Templeton, a través de Clarion Partners, adquiere una participación mayoritaria en Stoneshield Capital, firma europea fundada por Juan Pepa y Felipe Morenés.

Operación de calado en el sector de la inversión y el inmobiliario europeo. La gestora norteamericana de fondos Franklin Templeton, a través de su filial boutique Clarion Partners, ha alcanzado un acuerdo definitivo para adquirir una participación mayoritaria en la luxemburguesa Stoneshield Capital, de los españoles Juan Pepa y Felipe Morenés. Los detalles financieros de la transacción no han trascendido.

Stoneshield es una firma europea especializada en activos reales y private equity, fundada en 2018 por Juan Pepa y Felipe Morenés, que gestiona 8.000 millones de euros e invierte en sectores como vivienda y residencias de estudiantes, infraestructuras digitales, ciencia e innovación, hospitality e infraestructuras críticas.

Esta alianza supone un importante paso adelante en la globalización de las capacidades de activos reales de Franklin Templeton y refuerza significativamente su plataforma de mercados privados, que con la incorporación de Stoneshield superará los 300.000 millones de dólares (258.000 millones de euros) en activos alternativos.

Pepa y Morenés continuarán liderando Stoneshield, manteniendo la responsabilidad sobre su estrategia de inversión, crecimiento y gestión diaria. Se espera que la operación se complete en el cuarto trimestre de 2026, sujeta a las condiciones de cierre habituales, incluida la presentación de determinadas comunicaciones regulatorias.

Stoneshield se convertirá en la plataforma especializada de Clarion para inversiones oportunistas en Europa, manteniendo sus oficinas en España, Portugal, Irlanda, Reino Unido y Luxemburgo.

La operación triplicará los activos bajo gestión de Clarion en Europa hasta los 13.000 millones de dólares (11.000 millones de euros) y elevará sus activos totales hasta los 82.000 millones de dólares (72.000 millones de euros).

Juntos, seguirán impulsando oportunidades de crecimiento estratégico a través de nuevas temáticas de inversión, expansión geográfica y adquisiciones selectivas.

Stoneshield Capital ha contado con el asesoramiento financiero de Goldman Sachs International.