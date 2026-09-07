Crescenta lanza un fondo recopilatorio con sus mejores estrategias de capital riesgo desde 5.000 euros

Crescenta administra más de 250 millones de euros y su nuevo fondo pretende democratizar el acceso al capital riesgo a nivel global.

La cartera estará formada por cinco a siete fondos internacionales, combinando estrategias de buyouts, growth y secundarios en sectores como salud, tecnología e industria.

El fondo, con un objetivo de 35 millones de euros, busca una TIR neta anual del 15% y duplicar la inversión en un plazo de diez años.

Crescenta lanza un nuevo fondo Eltif de private equity, disponible desde 5.000 euros para inversores con ingresos anuales de al menos 50.000 euros.

Crescenta, la primera gestora digital de España especializada en inversión en fondos de capital privado, lanza un nuevo fondo de inversión europeo a largo plazo (Eltif, en inglés): Crescenta Sicav Eltif, Private Equity Access I. De esta forma, la firma reduce el límite de inversión a 5.000 euros.

El nuevo vehículo, que replica la estructura de sus fondos de capital riesgo –cartera de fondos concentrados de gestoras internacionales–, tiene un tamaño objetivo de 35 millones de euros y busca obtener una TIR neta anual del 15% y multiplicar por dos veces la inversión.

Con una duración prevista de diez años, el fondo estará disponible para inversores profesionales y minoristas desde un compromiso de 5.000 euros, a desembolsar de manera gradual.

Los fondos de capital riesgo y los de inversión libre están disponibles, según marca la regulación, desde una inversión mínima de 10.000 euros, siempre que el patrimonio sea superior a los 100.000 euros.

Aunque con el Eltif este límite mínimo se elimina, Crescenta ha decidido mantener una inversión mínima de 5.000 euros siempre que el inversor tenga, al menos, 50.000 euros de ingresos brutos anuales, en línea con el compromiso con la inversión informada y responsable en private equity que la gestora ha mostrado desde su puesta en marcha.

Segmentos y sectores

"Llegamos al mercado con el objetivo de democratizar la inversión en private equity y ahora, apenas tres años después, damos un paso más en esa dirección, como respuesta a la demanda que hemos identificado más allá de España", destaca Ramiro Iglesias, CEO y cofundador de Crescenta. La firma ya administra más de 250 millones de euros en activos totales.

La cartera del nuevo Eltif, con enfoque geográfico global, estará compuesta por una selección de entre cinco y siete fondos de gestoras con décadas de experiencia. La estrategia subyacente combinará private equity buyouts, private equity growth y secundarios, aprovechando el potencial de compañías tecnológicas y la estabilidad de empresas con madurez operativa.

Además, invertirá tanto en el segmento lower-mid market, como middle market y, en menor medida large cap. Así como en diferentes sectores: salud, tecnología o industrial, entre otros.