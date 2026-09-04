Indexa supera a los bancos medianos en gestión de carteras de fondos: Bankinter, Ibercaja… ¿y pronto Sabadell?

El sector de gestión discrecional de carteras mueve cerca de 183.000 millones de euros en España, con 1,4 millones de contratos, la mayoría de clientes minoristas.

Indexa es la única empresa no bancaria entre las diez primeras del sector en España, gracias a su modelo automatizado y comisiones bajas.

La fintech ya gestiona 5.561 millones de euros en carteras de fondos, solo detrás de Sabadell, a quien podría superar pronto.

Indexa Capital ha superado a Ibercaja y Bankinter en gestión discrecional de carteras de fondos, situándose en la sexta posición del ranking.

El roboadvisor o gestor automatizado Indexa Capital no para de batir récords. La fintech, que cotiza en la bolsa española y ya administra más de 6.100 millones de euros de unos 174.000 clientes, está escalando poco a poco posiciones en el ranking de entidades por volumen gestionado en gestión discrecional de carteras de fondos.

Tras superar a Bankinter en noviembre del pasado año en este segmento de negocio cada vez más en auge en la banca, ahora ha hecho lo propio con Ibercaja, lo que la sitúa en la sexta posición del escalafón.

Indexa gestiona carteras de fondos por valor de 5.561 millones de euros, según las últimas estadísticas de la patronal Inverco a cierre junio.

La fintech aventaja a numerosos bancos medianos españoles y otros internacionales como Ibercaja (con 5.259 millones), Bankinter (4.217 millones), Abanca (3.064 millones), Banca March (2.846 millones) o Andbank (2.708 millones).

En la actualidad, este negocio mueve en torno a 183.000 millones de euros en España, con un número estimado de contratos cercano a los 1,4 millones, la mayoría de ellos entre clientes minoristas.

El ranking de las diez primeras entidades incluye a nueve bancos y a Indexa Capital, la única empresa independiente de la lista, no perteneciente a un grupo bancario ni asegurador.

Con este ritmo de captación, es probable que Indexa no tarde en rebasar a Banco Sabadell -que tiene carteras discrecionales de fondos con 6.336 millones de euros- y, por tanto, entre de lleno en el top-5. Apenas 775 millones separan al banco vallesano de la fintech liderada por Unai Ansejo, Ramón Blanco y François Derbaix.

La liga de los 'mayores'

"Este crecimiento sostenido ha sido posible gracias a un modelo centrado en la gestión automatizada, con carteras diversificadas y comisiones radicalmente bajas, con el objetivo de ofrecer más rentabilidad para el cliente a largo plazo. Por contra, los bancos siguen anclados en el modelo de maximizar su rentabilidad a costa del cliente", destaca Ansejo, co-consejero delegado de Indexa Capital.

Reto mayúsculo, sin embargo, será alcanzar a los cuatro grandes del sector: CaixaBank, que reina este nicho con 63.292 millones; Santander, con 33.580 millones; BBVA, con 30.327 millones, y Kutxabank, que maneja 14.968 millones.

No obstante, ya se ha quitado de en medio a siete bancos medianos, internacionales o especializados en inversión si también se tiene en cuenta al Grupo Caja Rural, con 1.859 millones, o Renta 4, con 1.305 millones.