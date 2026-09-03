XTB y BlackRock lanzan un 'Super Mario Bros' para educar en finanzas a los jóvenes

El videojuego está pensado como herramienta educativa para colegios, institutos y universidades, y ya cuenta con centros comprometidos en su primera fase, como la Universidad Carlos III y EAE Business School.

Los jugadores eligen entre tres personajes de distintas edades y afrontan situaciones financieras reales a través de más de 50 escenarios, con partidas de 10 a 15 minutos.

El juego es gratuito, accesible online, y está disponible en español e inglés; no recopila datos personales ni incluye material comercial o recomendaciones de inversión.

XTB y BlackRock han lanzado un videojuego educativo en 8 bits llamado 'Hasta el último euro', inspirado en clásicos como Super Mario Bros, para enseñar finanzas básicas a jóvenes.

Los más mayores recordarán clásicos del videojuego en 8 bits como el Super Mario Bros, The Legend of Zelda, Castlevania, Final Fantasy o el popular Tetris. Ahora, el bróker de inversiones XTB y la gestora de fondos BlackRock se han asociado para lanzar al mercado su propio videojuego en 8 bits con el ánimo de educar en finanzas básicas a los más jóvenes.

El proyecto se llama ‘Hasta el último euro’. Es un videojuego online, de acceso gratuito, desarrollado por XTB en colaboración con BlackRock para acercar la educación financiera a los jóvenes desde la experiencia a través de situaciones en las que se vean identificados.

A través de tres personajes con distintas edades y casuísticas (Álvaro, 15 años; Diego, 21 años, y Marina, 24 años) y una biblioteca con más de 50 escenarios, el juego está disponible en español e inglés, con partidas de entre 10 y 15 minutos, y sin recopilación de datos personales de los jugadores ni material comercial procedente de los desarrolladores o terceras entidades.

Esta innovadora iniciativa educativa se dirige a jóvenes de 14 a 30 años, un tramo que abarca desde el aula de ESO y Bachillerato hasta los primeros años de vida laboral. Tras responder a diez preguntas, el jugador conoce el saldo final con el que ha llegado a fin de mes y afronta una última decisión sobre qué hacer con el excedente o cómo cubrir una eventual deuda.

Como han explicado los promotores del videojuego, “no hay dos partidas iguales”. El juego no premia siempre ahorrar ni castiga siempre gastar, plantea dilemas reales sin respuesta perfecta.

Ni el juego ni los materiales asociados promocionan productos financieros ni hacen recomendaciones de inversión, sólo aparecen instrumentos como ejemplos pedagógicos.

“Es un proyecto muy vivo, a futuro llegarán mejoras”, han avanzado sus ideólogos. Se trata de un software de libre uso, y los escenarios están prefijados, sin cambios reales condicionados por la evolución de los mercados financieros.

En el caso de la mayor gestora del mundo, BlackRock aporta a la iniciativa “conocimiento, experiencias y contenidos”. También a posteriori, en las aulas y las sesiones formativas presenciales, puesto que ‘Hasta el último euro’ está pensado para jugar de forma individual o como punto de partida para dinámicas en grupo.

El fin último es que el videojuego sea una herramienta formativa en colegios, institutos, universidades y centros de negocio de toda España, y que los profesores lo utilicen como un material didáctico más.

En una primera fase, ya hay varios centros con sesiones comprometidas, como la Universidad Carlos III de Madrid, Icade, IEB, Cunef y EAE Business School.