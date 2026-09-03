Las nuevas caras que guiarán la banca privada en España: Sabadell, CaixaBank, BBVA, ING-Singular o Inveready

ING adquiere el 40% de Singular Bank y prepara su nueva banca privada en España, dirigida a clientes con más de 250.000 euros y con el objetivo de expandirse por todo el país.

Sabadell incorpora a Adela Martín como responsable de Sabadell Urquijo, mientras CaixaBank nombra a Juan Llamas al frente de su unidad de banca privada.

Importantes cambios en las direcciones de banca privada en España, con fichajes destacados en Sabadell, CaixaBank y BBVA, así como movimientos relevantes en ING-Singular Bank e Inveready.

Muchos cambios estivales. Muchas caras conocidas del sector financiero, pero en distintas entidades, darán forma a la nueva temporada de banca privada que arranca este septiembre.

El verano ha dejado importantes relevos en las direcciones generales de los grandes bancos privados de nuestro país (Banco Sabadell o CaixaBank), así como una gran operación corporativa (la de ING y Singular Bank), el lanzamiento de un multifamily office para grandes fortunas en el seno de BBVA o la reorientación comercial de True Value a través de su matriz, el fondo Inveready.

El sector de la gestión patrimonial cada vez está más mimado por la gran banca y los bancos privados independientes. La banca privada es muy importante para las entidades porque genera altos ingresos por comisiones estables y atrae grandes volúmenes de capital de clientes con un alto poder adquisitivo.

El gran reto de los grupos es construir una relación de confianza y larga duración entre asesor y cliente que, secundariamente, suele abrir la puerta a oportunidades de venta cruzada: además de carteras con fondos de inversión, acciones o bonos, se comercializan seguros premium, hipotecas o se facilita la financiación corporativa de la empresa del cliente.

A continuación, se resumen las principales novedades para el curso 2026/2027 en el negocio de los clientes VIP de la banca que, según distintos informes, ya mueve un volumen de más de un billón de euros en España.

Sabadell y CaixaBank

Los dos grandes bancos catalanes han movido ficha para sus respectivos segmentos de banca privada. Banco Sabadell, tras sabotear la opa hostil de BBVA y encarar una nueva etapa en solitario con Marc Armengol como consejero delegado, ha fichado a Adela Martín como responsable de Sabadell Urquijo.

Martín era responsable de globalización de Wealth Management & Insurance del Grupo Santander y, previamente, fue durante años la responsable de Banca Privada de Bankinter. Sustituye a Ramón de la Riva.

De 2015 a 2024, la banquera fue la jefa de Santander Private Banking en España. Pero los nuevos poderes de Javier García-Carranza en el banco cántabro trajeron consigo el fichaje en CaixaBank de Víctor Allende y varios de sus ejecutivos de confianza. Allende tomó las riendas de Santander PB en nuestro país, y Martín pasó a ejercer un puesto más global en el grupo.

Precisamente, quien sustituyó a Allende en CaixaBank Banca Privada, Belén Martín, también ha encontrado reemplazo este verano.

El histórico Juan Llamas va a hacerse cargo de la unidad, mientras que Martín asume nuevas responsabilidades en CaixaBank CIB como managing director de las oficinas de representación dentro del ámbito internacional.

Llamas es un hombre de la casa. Ex de AB Asesores y Morgan Stanley, ha desarrollado gran parte de su trayectoria profesional en CaixaBank al calor de las integraciones, como la de Barclays Wealth que pilotó.

La operación del año

El matrimonio más celebrado -y esperado- ha sido el de ING con Singular Bank. El banco privado que dirige Javier Marín ha dicho adiós a su accionista mayoritario, el fondo estadounidense Warburg Pincus, y el 84,5% de Singular quedará en manos de ING (con un 40%), ProA Capital (15%), Actinver (8%) y los family offices de los Bhavnani, los Ruiz Lafita y los Comenge, que tendrán el 21,5% de forma agregada.

Mientras que Marín y su equipo seguirán al frente de la firma y amplían su presencia al 15,5%.

ING, que lidera el consorcio inversor, se ha reservado la opción de elevar su participación a medio plazo y hacerse con la mayoría. El movimiento, por tanto, satisface dos necesidades.

El equipo directivo con Marín al frente seguirá a los mandos de Singular Bank, que se convierte así en una de las grandes bancas privadas independientes de nuestro país, con ambición de ser el líder de este nicho. La fórmula ganadora era una condición prioritaria para la venta de Singular desde la óptica de Marín, que buscaba mantener la marca, el equipo y la autonomía de Singular Bank en la nueva etapa.

Por su parte, y para defenderse de la fuerte irrupción de los neobancos, ING ha hecho su primera operación en España desde su aterrizaje en 1999. En paralelo a su nueva banca privada que estrenará en septiembre (con oficinas propias en Madrid [en la flagship de Colón], Barcelona y Valencia, 15 carteras distintas y varios planificadores patrimoniales), mandará las grandes fortunas a que sean llevadas por los expertos de Singular.

El grupo neerlandés hizo operaciones similares previas a las de Singular, como la de Van Lanschot Kempen en Países Bajos y Bélgica y la de Goldman Sachs TFI en Polonia.

Marín y los suyos comandarán Singular, en tanto que Pablo Porres y el ex de Deutsche Bank, Fernando Candau, harán lo propio en la próxima banca privada de ING. La relación entre ambas partes deberá ser muy fluida si no quieren que el matrimonio acabe en divorcio.

La banca privada que ultima ING va dirigida a clientes con más de 250.000 euros y la hoja de ruta del banco naranja es llegar al centenar de banqueros privados repartidos por toda España para finales de 2028. De momento, partirá con una veintena de ellos, con el objetivo de cerrar 2026 con unos 40 en plantilla.

BBVA e Inveready

BBVA también es protagonista. No por cambios en su cúpula, sino por la ofensiva con su nuevo multifamily office para clientes con más de 30 millones de euros, liderado por César Solera como CEO.

El banco azul quiere competir de tú a tú con las filiales independientes para asesorar a los más ricos de CaixaBank (OpenWealth) y Santander (Beyond Wealth). La filial de BBVA será autónoma en términos operativos y comerciales; tendrá su propia sede en una zona premium del centro de Madrid, en un espacio aparte de otras oficinas comerciales de BBVA, y el nombre comercial será definido a finales de año.

De otro calado, pero también relevante, es la irrupción de Inveready en la banca privada a través de la gestora True Value Investments.

El fondo liderado por Josep Maria Echarri que acompañó a MásMóvil en su crecimiento y salida a bolsa ha fichado al exgestor de las sicav institucionales de Banca March, José Palma, para relanzar True Value y enfocarla en banca privada.

Inveready ha relanzado True Value Investments como Inveready Public Markets, la cual lanzará fondos y sociedades de inversión libre bajo el ala de Palma. Mientras que Alejandro Estebaranz, José Luis Benito y los fondos históricos value de bolsa de True Value seguirán como hasta ahora.