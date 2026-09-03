Los clientes de MyInvestor podrán invertir en segundas residencias de Menorca, Baqueira o Cantabria con Vivla

Vivla gestiona de forma integral las propiedades, asignando semanas de disfrute a cada copropietario e incluyendo servicios de mantenimiento y limpieza.

Los clientes podrán invertir en residencias premium en destinos como Menorca, Ibiza, Baqueira o Cantabria, adquiriendo participaciones con un desembolso menor que la compra total.

MyInvestor y Vivla han firmado un acuerdo para ofrecer segundas residencias en copropiedad a través de la plataforma del neobanco.

El neobanco de inversión MyInvestor y Vivla, compañía especializada en la adquisición y gestión de segundas residencias en régimen de copropiedad, han alcanzado un acuerdo para incorporar su oferta a la plataforma del primero.

El acuerdo permitirá a los clientes de MyInvestor acceder a una selección de segundas residencias premium mediante la adquisición de una participación en la propiedad, con un desembolso inferior al que supondría adquirir la vivienda en su totalidad.

Además, próximamente MyInvestor ofrecerá financiación para la adquisición de participaciones en estas propiedades.

El modelo de Vivla permite adquirir una participación en la propiedad de una segunda residencia y compartirla con un número reducido de copropietarios, ajustando la propiedad al uso real que se hace de este tipo de residencias. De esta forma, los propietarios pueden disfrutar de casas de mayor valor sin necesidad de concentrar el capital que supondría su adquisición en exclusiva.

Vivla cuenta con una selección de casas premium en algunos de los destinos vacacionales más demandados de España, como Menorca, Ibiza, Baqueira o Cantabria.

Los propietarios disfrutan de la residencia durante las semanas que les corresponden, mientras Vivla se encarga de su gestión integral durante todo el año, incluyendo el mantenimiento, la limpieza, los suministros y la coordinación de las estancias.

MyInvestor cuenta con un volumen de negocio de más de 19.000 millones de euros, siendo la mayor fintech de España con más de un millón de clientes. Mientras que Vivla dispone de más de 70 propiedades gestionadas en España, 100 millones de euros en activos bajo gestión y una comunidad de más de 500 copropietarios.