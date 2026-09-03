A&G entra en Chile mediante una firma de gestión patrimonial conjunta con exejecutivos del Grupo Security

La alianza busca aprovechar la experiencia local y la visión internacional de A&G para ofrecer una propuesta financiera independiente en Chile.

Renato Peñafiel, expresidente de Grupo Security, se incorpora al accionariado de A&G tras la venta del Grupo a Banco BICE.

La nueva firma comenzará a ofrecer servicios de gestión patrimonial a empresas y familias en el primer semestre de 2027.

A&G continúa su expansión en Latinoamérica con la creación de Values Corp, un nuevo negocio en Chile, junto a exejecutivos del Grupo Security.

Se prevé que la nueva firma comience a prestar servicios de gestión de patrimonio a empresas y familias en el primer semestre de 2027, a través de Values Corp A&G Wealth Solutions.

Esta nueva alianza llega después de que Renato Peñafiel, junto a otros exsocios y ejecutivos de Grupo Security, se incorporaran al accionariado de A&G en mayo de este año.

Peñafiel cofundó y presidió Grupo Security desde 2022 hasta su venta a Banco BICE en 2024, en una operación valorada en 3.130 millones de dólares (2.700 millones de euros).

Este movimiento se enmarca dentro del crecimiento reciente de A&G que, a principios de 2026, dio entrada a algunos de los family offices más relevantes de España y Latinoamérica.

Cabe recordar que A&G Banco vendió en marzo un 40% de su capital a varios family offices e inversores institucionales de España y Latinoamérica, sobre todo de México y Chile. El fondo español GPF Partners sigue siendo socio estratégico de la firma, que continúa en manos de los Rodríguez-Fraile, y también entraron patrimonios empresariales y financieros locales como la familia García Peralta o el extenista Rafael Nadal.

En una segunda derivada, como informó EL ESPAÑOL-Invertia, A&G exploraba su salto a México o Chile tras haber vendido el 40% del banco a las grandes fortunas mencionadas, momento en el que sumó a sus nuevos inversores a los exaccionistas y ejecutivos del chileno Grupo Security, de Renato Peñafiel.

Socios idóneos

"Contamos con los mejores socios locales, con gran experiencia en la región, que comparten nuestros valores, entienden esta industria como lo hacemos nosotros. Esta nueva alianza contribuirá a la internacionalización de A&G y sumará nuevas oportunidades de inversión para nuestros clientes en España", apunta Alberto Rodríguez-Fraile, presidente y fundador de A&G.

Por su parte, Peñafiel ha señalado a medios chilenos que "creemos en Chile y en las oportunidades de inversión que ofrece. Values Corp nace con la convicción de que existe espacio en nuestro país para desarrollar una propuesta financiera independiente, flexible y cercana, que combine un profundo conocimiento del mercado local con la experiencia y visión internacional de A&G".