Trade Republic venderá fondos de Cobas, Azvalor, Magallanes y Groupama desde un euro

Se ha mejorado la experiencia con Bizum, incluyendo la opción de solicitar dinero directamente desde la app.

Los clientes pueden traspasar fondos de inversión desde otras entidades a Trade Republic sin comisión de custodia.

Trade Republic ha lanzado un nuevo conjunto de funcionalidades para sus clientes en España, reforzando aún más su oferta local de banca e inversión.

A partir de ahora, los clientes podrán traspasar fondos de inversión desde otras entidades financieras a Trade Republic sin comisión de custodia; acceder a fondos de algunas de las gestoras independientes más reconocidas de España, como Azvalor, Cobas y Magallanes, además de la francesa Groupama, desde solo un euro; y beneficiarse de una experiencia Bizum mejorada.

"España sigue siendo nuestra principal prioridad en 2026. Más de 2 millones de clientes españoles ya confían en Trade Republic para ahorrar, invertir y gestionar su dinero. Seguiremos invirtiendo de forma significativa en España, lanzando más productos adaptados al mercado local y trabajando para que Trade Republic sea el principal lugar donde los clientes españoles gestionen su dinero", afirma Julian Collin, general manager international markets de Trade Republic.

Entre los fondos incluidos ahora, los hay como el Cobas Large Cap, Azvalor Blue Chips, Azvalor International, Magallanes European Equity, Magallanes Iberian Equity, Groupama Tresorerie o el Groupama Global Active Equity.

Como avanza el neobanco germano, Trade Republic continuará ampliando su universo de fondos para que los clientes puedan construir y consolidar una parte cada vez mayor de sus carteras de inversión a largo plazo en la plataforma.

En cuanto a Bizum, ha rediseñado su experiencia e introducido la función de solicitar dinero, facilitando el envío, la recepción y la solicitud de pagos directamente desde la app.