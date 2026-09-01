PLD Space recibe 108 millones extra de Mitsubishi, Cofides, Endeavor y MCH para impulsar el cohete Miura 5

PLD Space, fundada en 2011 en Elche, se consolida como líder europeo en lanzadores para pequeños satélites con sus vehículos Miura y la cápsula tripulada Lince.

El capital permitirá industrializar el cohete Miura 5, ampliar la capacidad de producción y avanzar en infraestructuras de lanzamiento para operaciones comerciales.

La financiación total de PLD Space alcanza los 488 millones de euros e incorpora nuevos inversores como Endeavor Catalyst y MCH Private Equity.

PLD Space ha recibido una inversión adicional de 108 millones de euros liderada por Mitsubishi Electric y Cofides, elevando la ronda serie C a 288 millones.

La empresa alicantina PLD Space, especializada en transporte espacial, ha ampliado su ronda de financiación serie C -iniciada originalmente el pasado marzo- con una inversión adicional de 108 millones de euros, elevando el importe total de la ronda hasta los 288 millones. Así, la financiación acumulada de la compañía se eleva hasta los 488 millones de euros.

La operación vuelve a estar liderada por el conglomerado tecnológico japonés Mitsubishi Electric Corporation, que coinvierte con Cofides. Ambos participaron en la ronda serie C cuando se abrió por primera vez.

Ahora también han entrado nuevos inversores como Endeavor Catalyst, el fondo global de capital riesgo de Endeavor, y MCH Private Equity con el Spain Oman Private Equity Fund (SOPEF).

Banco Santander ha actuado como asesor financiero y Deloitte ha prestado asesoramiento jurídico a PLD Space.

El nuevo capital permitirá impulsar la industrialización del cohete Miura 5 (un vehículo de lanzamiento recuperable orbital), ampliar la capacidad de producción y ensayos, desarrollar las infraestructuras de lanzamiento y avanzar hacia el inicio de las operaciones comerciales, reforzando la posición de PLD Space como uno de los principales actores en el desarrollo de "un acceso independiente y resiliente al espacio".

Con sede en Elche y fundada en 2011 por Raúl Torres y Raúl Verdú, PLD Space se ha consolidado como un referente mundial en el sector de los lanzadores para pequeños satélites.

Su familia de lanzadores Miura y su cápsula tripulada Lince posicionan a la empresa como uno de los líderes de la soberanía tecnológica europea en transporte espacial, cubriendo todo el abanico de misiones espaciales.