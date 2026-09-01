Impact Bridge se refuerza con dos ejecutivos de Alantra

Impact Bridge gestiona más de 550 millones de euros y está especializada en inversiones de impacto con resultados medibles.

David Rodríguez se une como managing director para las estrategias de deuda, tras liderar áreas en Alantra, Ben Oldman Partners, CaixaBank y Barclays.

Impact Bridge Asset Management da un paso más en su apuesta por el talento en el ámbito de la inversión de impacto con la incorporación de dos profesionales con amplia experiencia.

Por un lado, David Rodríguez se suma a la gestora como managing director en las estrategias de deuda, y Cristiano Bartolini, por su parte, llega a la firma en calidad de director sénior en el fondo de private equity, IB Sustainable AgriFood I, fondo de capital privado centrado en el sector agroalimentario.

Ambos ejecutivos proceden de Alantra. Rodríguez ocupaba el cargo de responsable de Oportunidades de Crédito, centrado en el sur de Europa. A lo largo de su carrera ha ocupado posiciones de responsabilidad en firmas como Ben Oldman Partners, CaixaBank y Barclays, donde dirigió la Unidad de Reestructuración Corporativa.

Por su parte, Bartolini ocupaba la posición de director de Inversión en Alantra Private Equity. Anteriormente formó parte del equipo de M&A de BNP Paribas en Milán y Madrid.

Fundada en 2018, Impact Bridge es una gestora de instituciones de inversión colectiva española con más de 550 millones de euros bajo gestión, especializada en inversión de impacto de calidad y centrada en proyectos que generan un impacto auténtico, intencionado y medible.