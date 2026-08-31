Mutuactivos lanza dos pódcast para acercar la inversión a todos los ahorradores

‘El corazón de Mutuactivos’ y ‘Mutuactivos te renta’ ya están disponibles en Spotify, iVoox y Apple Podcasts.

Las claves

Las claves Generado con IA Mutuactivos lanza dos pódcast, 'El corazón de Mutuactivos' y 'Mutuactivos te renta', para acercar la inversión a todos los ahorradores. 'El corazón de Mutuactivos' muestra el lado humano y profesional de la gestora con entrevistas a su equipo, destacando su trabajo y motivaciones. 'Mutuactivos te renta' se centra en análisis de mercado y divulgación financiera, facilitando conceptos complejos para el público general. Los pódcast están disponibles en Spotify, iVoox y Apple Podcasts, adaptándose a los nuevos hábitos de consumo de información y buscando generar cercanía con los oyentes.

Mutuactivos refuerza su apuesta por los nuevos formatos de comunicación con el lanzamiento de los pódcast El corazón de Mutuactivos y Mutuactivos te renta. Ambos buscan acercar el mundo de la inversión a todos los ahorradores desde una doble perspectiva: la profesional y la humana.

Los dos programas, disponibles en plataformas como Spotify, iVoox y Apple Podcasts, forman parte de la estrategia de la gestora de Mutua para adaptarse a los nuevos hábitos de consumo de información. El objetivo es ofrecer contenidos al alcance de todos, ágiles y pensados para escucharse en cualquier momento.

Por un lado, El corazón de Mutuactivos apuesta por mostrar el lado menos visible del negocio: las personas que lo hacen posible. A través de entrevistas a profesionales de la casa, el pódcast ofrece conversaciones cercanas sobre su trabajo, su trayectoria profesional y sus intereses personales. El objetivo es entender no solo qué hacen los expertos de la gestora, sino también cómo piensan, cómo trabajan y qué les motiva en su día a día.

El primer episodio cuenta con la participación de Lina Marcela Guerra, directora del Área Fiscal y de Planificación Patrimonial de Mutuactivos, que comparte su visión sobre el acompañamiento a clientes y la importancia de tomar decisiones de inversión informadas y con perspectiva de largo plazo.

Por otro lado, Mutuactivos te renta completa esta propuesta con un enfoque más orientado al análisis de mercado y al contenido financiero. En este caso, el objetivo es divulgar conocimientos sobre inversión y productos de manera clara y comprensible.

El pódcast pone el foco en las principales propuestas de la gestora y acerca conceptos que a menudo resultan complejos para el gran público.

El primer episodio de esta serie se centra en Mutuafondo Tecnológico y cuenta con la participación de su gestor principal, Jaime de León, que analiza la evolución del fondo de renta variable especializado en tecnología y su posicionamiento en un sector en constante transformación, marcado por tendencias como la digitalización o la inteligencia artificial.

Cercanía y confianza

La combinación de ambos formatos permite a Mutuactivos cubrir dos vertientes clave de su comunicación: por un lado, la pedagogía financiera y el análisis de actualidad; por otro, la puesta en valor del talento interno y la cultura de la organización.

Esta iniciativa de la gestora de Mutua se enmarca en una tendencia creciente dentro del sector financiero, que busca conectar con sus audiencias a través de formatos más naturales y menos formales que los tradicionales informes o notas de mercado.

El audio bajo demanda (podcast) se ha consolidado, en particular, como uno de los canales con mayor crecimiento por su accesibilidad y su capacidad para generar cercanía.