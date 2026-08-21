Mutuactivos dirige su servicio exclusivo de planificación financiera a patrimonios de más de 500.000 euros

Jaime de León Calleja, gestor de fondos, ha participado en el podcast de Mutuactivos. Mutuactivos.

La gestora de Mutua Madrileña ofrece una planificación patrimonial integral que analiza inversiones, inmuebles y empresas, desde el punto de vista fiscal y sucesorio, entre otros.

Las claves

Las claves Generado con IA Mutuactivos lanza Contigo 360º, un servicio de planificación financiera integral para patrimonios superiores a 500.000 euros. El servicio unifica la visión de todos los activos del cliente, incluyendo financieros, inmobiliarios, empresariales y bienes artísticos, con análisis fiscal y sucesorio. Contigo 360º utiliza tecnología propia y colaboraciones externas como Flanks e Idealista para consolidar información y valorar activos inmobiliarios. En su primer año, el servicio ha atendido a más de 150 familias y gestionado planificaciones por valor de 780 millones de euros, destacando la satisfacción de los clientes.

La creciente complejidad de la gestión patrimonial está impulsando la demanda de servicios que van más allá del mero asesoramiento financiero. Cada vez más inversores buscan ayuda profesional que les permita optimizar el conjunto de su patrimonio, teniendo en cuenta no solo sus inversiones financieras, sino también sus activos inmobiliarios, artísticos, sus participaciones empresariales, etc.

Con esta filosofía, Mutuactivos, la entidad de gestión patrimonial del Grupo Mutua Madrileña, ha desarrollado Contigo 360º, un servicio de planificación financiera integral dirigido a clientes con un patrimonio financiero superior a 500.000 euros. Su principal característica es ofrecer una visión unificada del patrimonio total del cliente, independientemente de las entidades financieras con las que trabaje o del tipo de activos que posea.

A diferencia de los servicios tradicionales de asesoramiento, Contigo 360º analiza el conjunto del patrimonio del inversor. Esto incluye cuentas corrientes, fondos de inversión, planes de pensiones, seguros de ahorro e inversiones alternativas, así como activos inmobiliarios, participaciones empresariales y otros bienes patrimoniales (artísticos, joyas, numismática, etc.). El análisis ofrece pautas para maximizarlo fiscalmente y desde el punto de vista de la planificación sucesoria.

Según explica Lina Marcela Guerra, directora del Área Fiscal y de Planificación Patrimonial de Mutuactivos, el servicio se adapta a las circunstancias y objetivos de cada cliente. "Cada patrimonio es diferente y requiere soluciones específicas. Nuestro objetivo es ofrecer una fotografía completa de la situación patrimonial del cliente, incorporando además las implicaciones fiscales y sucesorias de cada decisión", señala.

Tecnología y colaboración especializada

Para ofrecer esta visión integral, Mutuactivos se apoya en acuerdos con compañías especializadas. A través de su colaboración con Flanks, la entidad puede agregar y consolidar la información financiera que los clientes mantienen en distintas entidades. Por su parte, Idealista aporta la valoración actualizada de los activos inmobiliarios.

Además, la gestora ha desarrollado una plataforma tecnológica propia capaz de integrar toda la información patrimonial y proyectar distintos escenarios futuros. La herramienta analiza variables como los ingresos, la capacidad de ahorro, las inversiones financieras o las participaciones empresariales, que permite evaluar cómo podría evolucionar el patrimonio a largo plazo.

La plataforma también incorpora estimaciones sobre la carga fiscal derivada de impuestos como el IRPF, el Impuesto sobre el Patrimonio o el Impuesto de Solidaridad de las Grandes Fortunas, así como otros costes asociados.

Planificación para objetivos concretos

El servicio está especialmente orientado a clientes que desean organizar mejor su patrimonio y alinearlo con objetivos concretos, como la preparación de la jubilación, la generación de rentas futuras, la optimización fiscal o la planificación de la transmisión del patrimonio a las siguientes generaciones.

Asimismo, permite evaluar la liquidez disponible para afrontar futuros gastos o analizar diferentes escenarios en función de la rentabilidad esperada de los activos financieros e inmobiliarios.

"El valor añadido no está únicamente en gestionar inversiones, sino en ayudar al cliente a tomar decisiones patrimoniales con una visión global y coordinada", apuntan desde la entidad.

Servicio al alza

Desde su lanzamiento, Contigo 360º ha experimentado una notable acogida entre los clientes de Mutuactivos. En su primer año de funcionamiento, el servicio ha atendido a más de 150 unidades familiares y ha gestionado planificaciones que superan los 780 millones de euros de patrimonio agregado.

La entidad destaca además los elevados niveles de satisfacción registrados entre los usuarios, que valoran especialmente la posibilidad de disponer de una visión consolidada de todos sus activos y de contar con un acompañamiento personalizado en la toma de decisiones patrimoniales de largo plazo.