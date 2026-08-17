imagin: qué es, cómo funciona y por qué es el banco digital más completo de España

La banca digital de imagin tiene más de 4 millones de clientes, gracias a una app desde la que puedes ahorrar, invertir, operar sin comisiones o solicitar una hipoteca.

Las claves

Las claves Generado con IA imagin es un banco 100% digital respaldado por CaixaBank, con más de 4 millones de clientes en España. Su app permite gestionar cuentas, tarjetas, ahorro, inversión, préstamos e hipotecas sin necesidad de acudir a una oficina. Ofrece una amplia variedad de servicios adicionales como tienda online, descuentos, cashback y acceso a inversiones desde solo 1€. La plataforma centraliza todas las gestiones financieras y apuesta por la sostenibilidad, la música y ventajas exclusivas para sus usuarios.

Nuestra manera de relacionarnos con el dinero ha cambiado drásticamente en la última década: consultamos el saldo con el móvil en vez de actualizar la libreta en el cajero, enviamos dinero a amigos por Bizum, pagamos con el móvil y, en algunos casos, podemos abrir una cuenta bancaria o solicitar una tarjeta desde el móvil. La digitalización ha llegado al sector bancario para quedarse, aunque no todas las entidades se han subido al carro con la misma facilidad.

Quien sí ha sabido adaptarse a las nuevas necesidades de la población lo nota. Entre las plataformas que lideran este cambio, una de las más potentes es imagin, el banco 100% digital que acumula ya más de 4 millones de clientes y registra más de 77 millones de accesos mensuales a su app y más de 10 millones de Bizum al mes. ¿El secreto? Una experiencia 100% digital para no tener que acudir a la oficina, el acompañamiento de un gestor especializado si lo necesitas para trámites como solicitar una hipoteca y una app con promociones, tienda online, cashback y hasta inversión.

Qué es imagin y cómo funciona este modelo de banca digital

imagin es una plataforma financiera que forma parte del ecosistema de CaixaBank y ofrece a sus clientes una experiencia 100% digital. Como podrás imaginar, la app de imagin es la pieza más importante, pues permite gestionar cualquier tarea sin necesidad de acudir a una oficina.

Desde lo más básico —consultar el saldo, los movimientos, hacer transferencias o Bizum— hasta otros trámites más complejos —solicitar una hipoteca, abrir una cuenta nueva, pedir otra tarjeta de crédito o empezar a invertir—.

Además, con el respaldo de una gran entidad financiera, como CaixaBank, y todas las medidas de seguridad que le pedimos a un banco digital: protección de datos, autenticación de operaciones, sistemas de ciberseguridad…

Una app con cuentas, tarjetas, ahorro, inversión y financiación

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Uno de los principales retos de la gestión financiera actual es conseguir que los clientes tengan una única app para todo. Por ejemplo, hay consumidores que recurren a plataformas externas para invertir o para llevar un mejor control de sus gastos. ¿Y si pudieras integrarlo todo en la app de imagin?

Su propuesta de banco digital centraliza todas esas necesidades en un mismo entorno digital. Puedes acceder a los movimientos de tu cuenta, ajustar los límites de la tarjeta o bloquearla si la pierdes, contratar productos de ahorro, préstamos y seguros, solicitar tu hipoteca fija en unos pocos pasos y hasta empezar a invertir desde solo 1€.

Además, la app de imagin también tiene una tienda online para comprar sin comisiones y puedes acceder a descuentos en productos, experiencias y hasta recibir cashback por las compras que hagas en ciertas marcas y comercios. También incluyen herramientas para mantener un mejor control de los gastos, así como informes personalizados que se basan en tus gastos e ingresos, sin necesidad de introducir nada de forma manual ni salir de la app.

Invertir desde el móvil: acceso a más de 9.000 activos

La inversión ya no interesa solo a expertos y personas con ingresos altos. Cada vez son más los interesados en empezar a invertir desde pequeñas cantidades y con pocos conocimientos, porque plataformas como imagin reducen la barrera de entrada.

Por ejemplo, en imagin puedes empezar a invertir desde solo 1€, gracias a un catálogo con más de 9.000 activos financieros (acciones, ETFs, fondos de inversión, carteras SmartMoney y ETPs vinculados al Bitcoin). La ventaja de que el catálogo sea tan amplio es que es fácil diversificar tu cartera e invertir en distintos activos para no depender solo del rendimiento de una categoría o sector.

Y si lo prefieres, puedes dejar tu cartera en manos de expertos y seguir en todo momento la evolución de tus activos. Además, imagin tiene guías y recursos de educación financiera para formarte poco a poco y aprender de inversión o familiarizarte con otros conceptos. Es la manera de entender cómo funciona el ahorro a largo plazo, cómo afecta la inflación al poder adquisitivo o cómo diversificar una cartera de inversiones. Así estarás mejor preparado para tomar decisiones financieras.

Sostenibilidad, música, viajes y ventajas exclusivas en imagin

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Las nuevas plataformas digitales tienen una capacidad más alta de entender las necesidades de su comunidad frente a la banca tradicional y conectar con sus intereses. Por eso, imagin extiende su propuesta más allá del ámbito financiero. En la sección 'Disfruta' de la app, podrás acceder a experiencias, descuentos y ventajas exclusivas solo por ser cliente. Hace poco que se ha sumado el cashback, lo que te permite recuperar un porcentaje del dinero que gastas en tus compras en más de 100 marcas y comercios.

Si te gusta la música, te encantará imaginMusic, una iniciativa que te acerca a eventos y experiencias exclusivas. También hay espacio para las iniciativas sostenibles, a través de imaginPlanet, pues los criterios medioambientales y el impacto social y ambiental cada vez pesan más a la hora de tomar decisiones. Completan la experiencia la tecnología y los viajes, que forman parte de la experiencia imagin.

Preguntas frecuentes sobre imagin

¿Qué es imagin?

imagin es una plataforma financiera 100% digital desde la que puedes gestionar cuentas, tarjetas, ahorro, inversión, préstamos, seguros y otros servicios desde una sola app.

¿imagin tiene comisiones en sus cuentas y tarjetas?

No. Puedes abrir una cuenta online sin comisiones, solicitar una tarjeta de crédito o débito, hacer transferencias y hasta pagar en otra divisa sin comisiones. Tampoco tienen comisiones de apertura ni de mantenimiento a la hora de hacer trámites.

¿Es posible invertir a través de imagin?

Sí. La plataforma tiene un catálogo con más de 9.000 activos financieros para empezar a invertir desde 1€.

¿imagin pertenece a CaixaBank?

Sí, forma parte del ecosistema de CaixaBank y cuenta con el respaldo tecnológico y operativo de la entidad.

¿Qué productos financieros puedo contratar en imagin?

Puedes abrir una cuenta online, solicitar tarjetas, préstamos, hipotecas, contratar seguros, productos de ahorro, empezar a invertir, beneficiarte del cashback y mucho más.

Ya no tiene sentido acudir a una oficina para hacer el trámite que podrías hacer en casa desde el móvil, ni pagar comisiones por abrir una cuenta o pagar con tarjeta. La banca digital ha sabido adaptarse a las nuevas necesidades de los consumidores, y por eso imagin suma más de 4 millones de clientes que acceden cada día a una de las apps más completas que existen.

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