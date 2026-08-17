BBVA registra la filial y pone la primera piedra de su nuevo 'family office' para clientes de más de 30 millones

Contará con una sede propia en una zona premium de Madrid y funcionará de manera operativa y comercialmente autónoma, siguiendo la tendencia de otras grandes entidades como CaixaBank, Santander y Bankinter.

El multifamily office prestará servicios a personas físicas, grupos familiares, sociedades patrimoniales, holdings y fundaciones con patrimonios entre 30 y 300 millones de euros.

El proyecto estará liderado por César Solera como consejero delegado y Lara Marín como presidenta, junto con Fernando Ruiz en el consejo de administración.

BBVA ha registrado la filial Global Private Office SL para lanzar un nuevo multifamily office dirigido a clientes con patrimonios superiores a 30 millones de euros.

BBVA pone la primera piedra de su próximo multifamily office para asesorar a grandes patrimonios por encima de los 30 millones de euros.

El banco azul ha registrado la filial y razón social sobre la que sustentará el proyecto para las mayores fortunas del grupo: Global Private Office SL. Con todo, desde la entidad puntualizan que ésta no es su marca comercial, la cual será definida hacia el último trimestre del año.

Al frente como consejero delegado está César Solera, de quien ya se anunció que sería su responsable. Un hombre de la casa que proviene de la dirección territorial Este, donde era el responsable de BBVA Patrimonios para Comunidad Valenciana, Murcia y Baleares.

No obstante, la sociedad tiene como presidenta a Lara Marín, que desde 2025 es responsable de Value Offer & Business Development en BBVA Global Wealth.

El consejo, además de Solera y Marín, también lo forma -al menos en esta etapa inicial de constitución- Fernando Ruiz, director de Banca Privada y Banca Personal de BBVA en España.

Aunque lo previsible, como suele ocurrir en estas unidades de asesoramiento VIP, es que el consejo de administración de la filial incluya a más directivos de BBVA procedentes de áreas relacionadas, al tiempo que se constituye un consejo asesor formado por grandes personalidades y expertos independientes del mundo de la empresa, la economía, la política, el deporte o el arte y la cultura.

Como publicó este periódico, el nuevo multifamily office de BBVA dará servicio a personas físicas, grupos familiares, sociedades patrimoniales, sociedades holding y fundaciones de entre 30 y 300 millones de euros.

Gran banca

Nace con un equipo de diez personas, desde España se extenderá al resto de geografías del grupo y está controlado en su totalidad por BBVA, pero será autónomo en términos operativos y comerciales.

En consecuencia, tendrá su propia sede en una zona premium del centro de Madrid, en un espacio aparte de otras oficinas comerciales de BBVA. Aunque tampoco ha trascendido la ubicación planeada.

De esta forma, BBVA se sube al tren de los multifamily offices independientes en la gran banca, como ya hicieron CaixaBank con OpenWealth (que supervisa más de 10.000 millones de euros), Santander con Beyond Wealth (con unos 2.500 millones en España, que se amplían a 7.000 millones si se computan también los otros mercados como Suiza, Brasil o Miami) o Bankinter.