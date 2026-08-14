Node.ai, la IA española para bancos y gestoras, busca socios como ZMEX para crecer en Suiza, Benelux y los nórdicos

Node.ai mantiene el 92% de su capital en manos de los fundadores, y ha sumado a socios destacados del sector financiero internacional.

Sus soluciones de IA automatizan análisis y reporting, reduciendo el tiempo de análisis de activos en más de un 40% y las tareas manuales en un 95%.

La empresa ya cuenta con clientes relevantes como Openbank, Inversis, Crèdit Andorrà y Renta 4 Gestora en el mercado ibérico.

Node.ai, fintech española de IA para gestión de activos, busca socios como ZMEX para expandirse en Suiza, Benelux y los países nórdicos.

Node.ai, la fintech española de inteligencia artificial para el sector de la gestión de activos y de patrimonios, busca nuevos socios para expandirse a mercados como Suiza, Benelux o los nórdicos.

La firma -que hace un par de meses dio entrada en su capital con un porcentaje minoritario a ZMEX Capital Management tras invertir 1,5 millones de euros, uno de los clientes que ya utiliza su tecnología y que estaba interesado en formar parte de su accionariado- querría replicar el modelo aplicado con la luxemburguesa con otros family offices o fondos de venture capital que le ayuden a expandirse.

Y, "si ya son clientes de nuestras soluciones y comparten nuestra filosofía, mejor que mejor", como avanza Óscar Vicente Plaza, CEO de Node.ai, en conversación con este periódico.

Su hoja de ruta cuenta con crecer en países europeos con elevada presencia de banca privada, gestión de activos y family offices. De ahí que sus responsables miren hacia Centroeuropa y el norte del Viejo Continente, donde hay grandes bolsas acumuladas de riqueza y gestión patrimonial.

Node.ai desarrolla soluciones de IA que permiten automatizar los procesos de análisis, valoración y monitorización, reduciendo en más de un 40% el tiempo dedicado al análisis de cada activo y en un 95% las tareas manuales de reporting.

En el mercado ibérico, la tecnología de Node.ai ya presenta varios casos famosos de uso. Por ejemplo, colaboró con Openbank cuando éste introdujo la IA para predecir el precio de más de 1.000 acciones cotizadas en Europa y Estados Unidos. También unió fuerzas con Openfinance para ayudar a Inversis a lanzar su herramienta Copilot para personalizar el asesoramiento financiero con IA.

Con Inversis ha vuelto a colaborar al permitirle un análisis de contraste para los activos privados, esto es, la validación y tasación (o valoración) de los fondos alternativos de mercados privados depositados en el banco mayorista y sus participadas.

"Complemento, no sustituto"

Igualmente ha trabajado con Crèdit Andorrà (Creand) en su fondo de fondos Caspef II SCR, analizando su cartera y ayudándole a encontrar el último fondo subyacente candidato a formar parte de ella.

Otros clientes que han confiado en su tecnología son Orienta Wealth (Grupo Mutua), Renta 4 Gestora, UBS, Varianza, Actinver, Nervión Gestión de Patrimonios, AIS Financial Group, Banque Palatine o Vesto.

Los tres productos que comercializa la fintech española son Athena, para inversiones ilíquidas (capital riesgo y venture capital); Axon, para activos tradicionales (acciones y bonos), y SEP Suite, basada en la hiperpersonalización.

"Somos un analista o un banquero aumentado, un complemento, no un sustituto", resume Vicente Plaza sobre Node.ai, al tiempo que expone sus tres pilares fundamentales: "Tenemos ADN financiero, no techie; aplicamos la IA a producto, no a procesos; y sólo nos enfocamos en el nicho de wealth & asset management, no es una IA generalista".

Prueba de ello es el perfil de su CEO, que primero trabajó como banquero privado y analista de fondos para entidades financieras como Santander PB, Banco Sabadell, UBS y Novo Banco, y después se asoció con la fintech TechRules para ayudar a modelizar sus carteras de inversión.

Preguntado por una posible salida a bolsa de la fintech, Vicente Plaza asegura que "todavía no es el momento". "Necesitamos escala", reconoce. De ahí que el valor añadido que supone la entrada de ZMEX quiera aprovecharse para que otros family offices o fondos similares se suban a la ola de la IA para la industria de la inversión.